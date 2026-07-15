Нефтяной танкер / © Associated Press

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Россия все больше зависит от экспорта сырой нефти после того, как украинские удары по нефтеперерабатывающим заводам существенно сократили ее возможности по переработке сырья.

Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, за четыре недели до 12 июля средний объем морских поставок российской сырой нефти составил 4,21 млн баррелей в сутки. Это лишь на 10 тыс. баррелей меньше самого высокого показателя, зафиксированного после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

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Впрочем, рост экспорта не означает быстрой продажи сырья. Наоборот, все больше танкеров с российской нефтью вынуждены простаивать в море, ожидая покупателей или перевалки.

В частности, пять танкеров с нефтью марки Urals находятся на якоре у египетского порта Мерса-эль-Хамра. Еще пять судов стоят возле архипелага Риау недалеко от Сингапура — одного из главных районов работы так называемого «теневого флота», перевозящего российскую нефть в обход санкций.

Кроме того, партии нефти Sokol, Sakhalin Blend и ESPO с Дальнего Востока могут ожидать перевалки или дальнейшей транспортировки в течение нескольких недель. Из-за этого общий объем находящейся в море российской нефти вырос примерно до 135 млн баррелей.

В Bloomberg отмечают, что причиной развития событий стали масштабные атаки украинских беспилотников на российские НПЗ. В частности, удары понесли предприятие «Газпром нефтехим Салават» и Афипский нефтеперерабатывающий завод.

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Из-за этого объемы переработки нефти в России в июле упали до самого низкого уровня более чем за 21 год. Следствием явилось обострение дефицита горючего внутри страны и необходимость направлять на экспорт ту нефть, которую невозможно переработать.

По информации ОПЕК, в июне Россия добывала 8,93 млн баррелей нефти в сутки, что примерно на 830 тыс. баррелей меньше согласованного уровня в рамках договоренностей со странами-производителями.

В то же время экспортные доходы РФ сокращаются. По четырехнедельному среднему показателю валовая стоимость нефтяного экспорта за период до 12 июля составила 1,68 млрд долларов в неделю — это примерно на 200 млн долларов меньше, чем неделей ранее.

Падение доходов связано, прежде всего, со снижением стоимости российской нефти. Так, цена Urals из балтийских портов опустилась до 52,61 доллара за баррель, из черноморских — до 52,13 доллара. Дальневосточная ESPO подешевела до 67 долларов за баррель, а стоимость российской нефти с доставкой в Индию снижалась уже одиннадцатую неделю подряд и достигла 70,58 доллара за баррель.

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Несмотря на это, поставки в азиатские страны остаются высокими. За четыре недели до 12 июля они выросли до 4 млн баррелей в сутки — это самый большой показатель с начала полномасштабной войны. В то же время, часть танкеров отправляется без указания конечного пункта назначения, что может свидетельствовать о поиске новых покупателей.

Дополнительное давление на Москву могут оказать и новые американские санкции. По данным Bloomberg, группа сенаторов США уже согласовала с администрацией Дональда Трампа продвижение нового санкционного законопроекта против России.

Ранее сообщалось, что Украина все активнее использует дальнобойные беспилотники и крылатые ракеты для ударов по стратегическим объектам на территории России.

Мы ранее информировали, что объемы переработки нефти в России в этом месяце упали до самого низкого уровня более чем за 20 лет.

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