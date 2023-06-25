Россия не перемещала свое ядерное оружие во время мятежа Пригожина — CNN

Дипломатическое присутствие США в России остается неизменным, поскольку Соединенные Штаты продолжают следить за ситуацией.

США не обнаружили изменений в положении российского ядерного оружия во время мятежа "вагнеровцев"

Об этом сообщает CNN со ссылкой на собственные источники.

Собеседники сообщили журналистам, что изменений в ядерных позициях России за время мятежа Пригожина обнаружено не было.

"Мы не наблюдаем никаких изменений в расположении российских ядерных сил", – сказал представитель Госдепа.

Также официальное лицо заявило, что "нет причин корректировать нашу позицию обычных или ядерных сил, и у нас есть давние, отлаженные каналы связи с Россией по ядерным вопросам".

В Госдепе заявили, что у России есть ядерное оружие, поэтому на нем лежит "особая ответственность за командование, контроль и охрану своих ядерных сил, а также за обеспечение того, чтобы не предпринимались действия, угрожающие стратегической стабильности".

Кроме того, журналистам сообщили, что дипломатическое присутствие США в России остается неизменным, поскольку Соединенные Штаты продолжают следить за ситуацией.

Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко может быть причастен к мятежу, который устроил владелец ЦИК "Вагнер" Евгений Пригожин.

Кроме того, мы ранее информировали, что разведка Соединенных Штатов испытала, что главарь "вагнеровцев" Евгений Пригожин готовит мятеж против российского руководства, но не понимали, какова конечная цель.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.