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«Россия не получит санитарной границы»: премьер Канады жестко ответил на ультиматум Кремля
Соответствующие решения, по его словам, должны приниматься самими европейскими государствами совместно с НАТО.
Премьер-министр Канады Марк Карни подчеркнул, что Россия не повлияет на формирование будущей архитектуры безопасности Европы.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на общение канадского премьера с представителями СМИ.
Карни заверил, что Канада продолжит поддерживать союзников и не оставит других участников Североатлантического союза без помощи.
«Безопасную архитектуру свободной Европы будет решать свободная Европа и НАТО, а не Россия и переработанные Минские соглашения», — заявил глава канадского правительства.
Он также напомнил о военном присутствии Канады в Балтийском регионе. В настоящее время в Латвии находятся около 2500 канадских военнослужащих, а сама Канада возглавляет развернутую там многонациональную бригаду НАТО.
Отдельно Карни прокомментировал российское требование вывести войска Североатлантического союза из стран Балтии и Польши. Он заявил, что Москва не сможет добиться создания так называемой санитарной границы.
Россия не получит cordon sanitaire. Все знают, как «хорошо» эта идея сработала в 1940-х», — отметил премьер-министр Канады.
Ранее сообщалось, что США впервые подняли вопрос возможного выхода Украины из Донбасса в обмен на вступление в НАТО.
Мы ранее информировали, что американские переговорщики расширили повестку дня мирных переговоров, добавив в нее вопросы будущей архитектуры безопасности Европы.