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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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«Россия не получит санитарной границы»: премьер Канады жестко ответил на ультиматум Кремля

Соответствующие решения, по его словам, должны приниматься самими европейскими государствами совместно с НАТО.

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Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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Марк Корни

Марк Корни / © Associated Press

Премьер-министр Канады Марк Карни подчеркнул, что Россия не повлияет на формирование будущей архитектуры безопасности Европы.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на общение канадского премьера с представителями СМИ.

Карни заверил, что Канада продолжит поддерживать союзников и не оставит других участников Североатлантического союза без помощи.

«Безопасную архитектуру свободной Европы будет решать свободная Европа и НАТО, а не Россия и переработанные Минские соглашения», — заявил глава канадского правительства.

Он также напомнил о военном присутствии Канады в Балтийском регионе. В настоящее время в Латвии находятся около 2500 канадских военнослужащих, а сама Канада возглавляет развернутую там многонациональную бригаду НАТО.

Отдельно Карни прокомментировал российское требование вывести войска Североатлантического союза из стран Балтии и Польши. Он заявил, что Москва не сможет добиться создания так называемой санитарной границы.

Россия не получит cordon sanitaire. Все знают, как «хорошо» эта идея сработала в 1940-х», — отметил премьер-министр Канады.

Ранее сообщалось, что США впервые подняли вопрос возможного выхода Украины из Донбасса в обмен на вступление в НАТО.

Мы ранее информировали, что американские переговорщики расширили повестку дня мирных переговоров, добавив в нее вопросы будущей архитектуры безопасности Европы.

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