Россия не поставит Индии обещанные системы ПВО: в ISW назвали причину

Россия откладывает поставки двух систем противовоздушной обороны С-400 в Индию, вероятно, из-за ограничения производства, увеличения потребности в системах ПВО для защиты городов и стратегических предприятий России от ударов украинских беспилотников и сообщения об ухудшении отношений России с Индией.

Об этом пишут аналитики Института изучения войны (ISW).

Аналитики со ссылкой на материал издания The Economic Times отметили, что российские чиновники проинформировали Индию о том, что РФ доставит к августу 2026 года две системы С-400 из пяти, которые должна была передать стране до конца этого года.

По информации The Economic Times, российские чиновники заявили, что они не в состоянии поставить Индии упомянутые системы ПВО из-за "развивающейся ситуации" и "потребностей", связанных с российским вторжением в Украину.

"Удары украинских беспилотников по целям в России могут ограничивать российские системы ПВО и побуждать российское военное командование к перераспределению систем ПВО для лучшей защиты российских городов и стратегических объектов. Вероятно, Россия также имеет ограниченное количество систем противовоздушной обороны, предназначенных для экспорта, и, возможно, решила задержать поставки в Индию в пользу более устойчивых союзников после недавних решений Индии отказаться принимать танкеры из РФ из-за беспокойства по поводу наложения Западом санкций", — пишут в ISW.

Напомним, в США отреагировали на заявления Кремля об "украинском следе" в "Крокус Холле".

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