Соединенные Штаты заявили, что Россия не намерена признавать серьезную угрозу радиационного загрязнения вокруг Апорожской АЭС, добавив, что именно по этой причине она заблокировала окончательный проект договора о нераспространении ядерного оружия.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного департамента США.

"Только Российская Федерация решила заблокировать принятие итогового документа по завершении десятой Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия. Россия не признает радиационные риски вокруг Запорожской АЭС", — говорится в сообщении.

Напомним, российские военные завезли в временно оккупированный Мелитополь Запорожской области химические лаборатории и готовятся к новым провокациям на ЗАЭС. Посредством этих лабораторий россияне планируют спасать своих офицеров и генералов в случае радиационных выбросов на Запорожской АЭС.

Читайте также: