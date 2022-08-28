Россия не признает угрозу радиационного загрязнения вокруг Запорожской АЭС – США

Напомним, что РФ заблокировала окончательный проект договора о нераспространении ядерного оружия.
Соединенные Штаты заявили, что Россия не намерена признавать серьезную угрозу радиационного загрязнения вокруг Апорожской АЭС, добавив, что именно по этой причине она заблокировала окончательный проект договора о нераспространении ядерного оружия.
Об этом сообщает пресс-служба Государственного департамента США.
"Только Российская Федерация решила заблокировать принятие итогового документа по завершении десятой Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия. Россия не признает радиационные риски вокруг Запорожской АЭС", — говорится в сообщении.
Напомним, российские военные завезли в временно оккупированный Мелитополь Запорожской области химические лаборатории и готовятся к новым провокациям на ЗАЭС. Посредством этих лабораторий россияне планируют спасать своих офицеров и генералов в случае радиационных выбросов на Запорожской АЭС.
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