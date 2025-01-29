Россия не смогла договориться с Сирией о сохранении своих военных баз – Bloomberg

Сирийские власти не хотят сохранить российские военные базы на своей территории.

Россия не смогла договориться с новыми властями Сирии о сохранении двух военных баз на территории страны, ранее помогавших Кремлю влиять на ситуацию на Ближнем Востоке и в Африке.

Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источник в Москве.

Собеседник агентства заявил, что ситуация на переговорах кардинально отличается от той, которая была в декабре. Тогда источники издания сообщали, что Кремль близок к соглашению о сохранении своих баз на территории Сирии.

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Издание сообщает, что Россия уже прекратила свою деятельность на аэродроме в Хмеймиме, а два транспортных корабля несколько недель ждали от властей Сирии разрешения на пришвартование к военно-морской базе в Тартусе, чтобы забрать военную технику.

Журналисты пишут, что Турция, с помощью которой в Сирии упал режим Башара Асада, против дальнейшего присутствия России Источники в Турции сообщили, что новые власти Сирии не разрешат России сохранить свои базы, поскольку российские самолеты атаковали оппозицию во время гражданской войны.

Напомним, Россия планирует опрокинуть часть военной техники из Сирии в Ливию с помощью грузовых кораблей Sparta и Sparta.

Мы ранее информировали, что власти Сирии запретили ввозить и продавать на своей территории товары из России, Ирана и Израиля.

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