Россия не смогла испытать "оружие Апокалипсиса": подлодка возвращается в порт

В США пристально следили за маневрами крупнейшей в мире российской подлодки, которая может запускать ядерную торпеду "Посейдон".

Военно-морской флот России пытался испытать знаменитую ядерную торпеду "Посейдон", известную как "оружие Апокалипсиса", но испытание не было завершено, вероятно, из-за "технических трудностей".

Об этом в четверг, 10 ноября, сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленных чиновников США.

Правительство США внимательно следило за военными маневрами в Северном Ледовитом океане русского флота. Среди военных судов была атомная подлодка К-329 "Белгород", способная нести ядерную торпеду "Посейдон", предназначенную для запуска с расстояния сотен километров и избегания береговой обороны путем продвижения под водой

Согласно источникам CNN, корабли покинули зону испытаний в Северном Ледовитом океане на прошлой неделе и направляются обратно в порт, не выпустив торпеды. В США считают, что испытанию помешали технические трудности.

"Мы можем рассматривать это как часть большей картины и текущей российской военной практики отправки плохо обученных и недостаточно оснащенных войск в Украину", — сказал неназванный западный дипломат.

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Подлодку "Белгород" передали ВМФ России в начале июля 2022 года в порту Северодвинск. Военные эксперты говорят, что его конструкция является модифицированной версией российских подлодок с управляемыми ракетами класса "Оскар II".

"Белгород" имеет длину более 184 метров, что делает ее самой длинной подлодкой в океане на сегодняшний день. Эта особенность позволяет ей нести ядерную торпеду "Посейдон".

В начале октября российская атомная подлодка К-329 "Белгород" "исчезла" с места своего базирования и была вовлечена в маневры в Северном Ледовитом океане, очевидно, для испытания в Карском море, к северу от Сибири, новой атомной торпеды "Посейдон", получившей название "оружие Апокалипсиса".

Россияне могут попытаться провести еще одно испытание торпеды. Но вскоре вода в тестовой зоне начнет замерзать, поэтому временное окно, когда это можно будет сделать, сужается, сообщили источники.

Испытание торпеды, вероятно, приведет к дальнейшему напряжению в американо-российских отношениях.

Напомним, в разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном российский президент Владимир Путин заявил, что бомбардировка атомными бомбами японских городов Хиросима и Нагасаки продемонстрировала, что "не нужно атаковать крупные города для того, чтобы победить".

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