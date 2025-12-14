Россия не смогла запустить космическую ракету: что произошло

Российская космическая ракета "Протон" / © Роскосмос

Россия отложила запланированный на 15 декабря запуск ракеты-носителя «Протон-М», с космодрома Байконур в Казахстане. Это уже второй конфуз России во время запусков космических аппаратов на Байконуре.

О переносе запуска ракеты «Протон-М», которая должна была доставить на орбиту гидрометеорологический спутник, сообщили в российской государственной корпорации «Роскосмос».

«Во время плановых предстартовых проверок всех систем диагностировано локальное несоответствие в разгонном блоке», — говорится в сообщении.

Старт космической ракеты перенесен «для устранения недостатков».

Ракета «Протон» эксплуатируется с середины 1960-х годов. В будущем ее планировали заменить ракетами «Ангара».

Как сообщалось ранее, 27 ноября на Байконуре во время запуска корабля «Союз МС-28» к Международной космической станции был поврежден единственный стартовый стол для российских пилотируемых миссий.

Эксперты отмечали, что в результате аварии Россия потеряла возможность отправлять людей в космос, чего не было с 1961 года. По их оценкам, запуски кораблей «Союз» и «Прогресс» «откладываются на неопределенный срок», поскольку другого стартового стола нет, а построить новый в текущих условиях практически невозможно.

Напомним, летом этого года издание Forbes сообщало, что Россия может перейти к новому этапу гибридной войны в космосе. Кремль рассматривает сценарий «ядерного саботажа», который может вывести из строя ключевые спутники США, Европы и компании SpaceX, обеспечивающие связь, в том числе и для Украины.