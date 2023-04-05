"Россия не собирается изолироваться": Путин рассказал об особом положении РФ

Глава Кремля Владимир Путин заявил, что Россия открыта для конструктивного партнерства со всеми странами без исключения, не собирается изолироваться.

Об этом Путин заявил 5 апреля во время церемонии вручения верительных грамот послами зарубежных стран.

Он также изложил свое видение ситуации в мире. По его словам, она сложилась непростая.