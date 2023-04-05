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"Россия не собирается изолироваться": Путин рассказал об особом положении РФ

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"Россия не собирается изолироваться": Путин рассказал об особом положении РФ

Фото: Associated Press

Диктатор прямо в микрофон заявил, что у РФ нет предвзятых или враждебных намерений в какие-либо страны.

Глава Кремля Владимир Путин заявил, что Россия открыта для конструктивного партнерства со всеми странами без исключения, не собирается изолироваться.

Об этом Путин заявил 5 апреля во время церемонии вручения верительных грамот послами зарубежных стран.

Он также изложил свое видение ситуации в мире. По его словам, она сложилась непростая.

"Ситуация в мире сейчас непростая, накопилось много противоречий", – заявил Путин.

Несколько основных тезисов с выступлением главы РФ:

  • Россия открыта для конструктивного партнерства со всеми странами без исключения, не собирается изолироваться;
  • РФ не имеет предвзятых или враждебных намерений в какие-либо страны;
  • РФ будет активно проводить взвешенную многовекторную внешнюю политику;

Путин также отметил особое положение РФ как самобытного государства-цивилизации.

Напомним, глава Кремля в своей речи также назвал "виновного" в войне в Украине.

Также президент России должен встретиться с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко.

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