Канцлер также добавил, что намерения главы Кремля не осуществятся.

Канцлер Германии Олаф Шольц предостерег от переоценки силы России, заявив, что эта страна не так сильна, как кто-то думает.

Об этом Шольц сказал во время речи в Бундестаге в Берлине.

"Россия не так сильна, как люди сейчас думают", — сказал Шольц.

Канцлер также добавил, что намерения главы Кремля Путина не осуществятся.

"Если Путин считает, что ему достаточно просто пересидеть эту войну, а мы ослабим свою поддержку, то он просчитался", — заявил Олаф Шольц.

Он призвал союзников не преувеличивать политическую и военную мощь РФ. В то же время подчеркнул, что с военной точки зрения война России в Украине была "жестокой".

По его словам, внутри страны репрессивная российская система демонстрирует признаки нехватки прочности, что делает еще более важным для ЕС сплотиться и упорно поддерживать Украину против России.

Тем временем глава парламентской фракции Социал-демократической партии Германии , ведь соратник Шольца , Рольф Мютцених, заявил о необходимости замораживания войны в Украине. Он сказал, что не откажется от своих слов, хотя у правительства ФРГ противоположная позиция.

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