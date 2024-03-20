"Россия не так сильна, как люди думают": Шольц призвал союзников не преувеличивать мощь РФ

Канцлер также добавил, что намерения главы Кремля не осуществятся.
Канцлер Германии Олаф Шольц предостерег от переоценки силы России, заявив, что эта страна не так сильна, как кто-то думает.
Об этом Шольц сказал во время речи в Бундестаге в Берлине.
"Россия не так сильна, как люди сейчас думают", — сказал Шольц.
Канцлер также добавил, что намерения главы Кремля Путина не осуществятся.
"Если Путин считает, что ему достаточно просто пересидеть эту войну, а мы ослабим свою поддержку, то он просчитался", — заявил Олаф Шольц.
Он призвал союзников не преувеличивать политическую и военную мощь РФ. В то же время подчеркнул, что с военной точки зрения война России в Украине была "жестокой".
По его словам, внутри страны репрессивная российская система демонстрирует признаки нехватки прочности, что делает еще более важным для ЕС сплотиться и упорно поддерживать Украину против России.
Тем временем глава парламентской фракции Социал-демократической партии Германии , ведь соратник Шольца , Рольф Мютцених, заявил о необходимости замораживания войны в Украине. Он сказал, что не откажется от своих слов, хотя у правительства ФРГ противоположная позиция.
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