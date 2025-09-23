Россия не впервые нарушает воздушное пространство Норвегии в этом году: что известно

Йонас Гар Стере / © Associated Press

Правительство Норвегии сообщило, что российские военные самолеты трижды нарушали воздушное пространство страны в 2025 году. Это произошло впервые за десять лет.

Об этом пишет Радио Свобода.

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил, что эти нарушения, продолжавшиеся от одной до четырех минут, «неприемлемы», независимо от того, были ли они умышленными или вызваны навигационными ошибками.

По его словам, хотя эти инциденты были меньше по масштабу, чем нарушения в воздушном пространстве Эстонии, Польши и Румынии, власти Норвегии относятся к ним очень серьезно.

В последние две недели несколько стран НАТО обвинили Россию в беспрецедентных нарушениях своего воздушного пространства.

Напомним, 22 сентября, все взлеты и посадки в аэропорту Копенгагена, крупнейшем в Дании, были временно приостановлены. Причиной послужило наблюдение от двух до четырех «больших» дронов вблизи воздушного пространства аэропорта. Также воздушную тревогу объявили и в Норвегии.

По словам представителя операционного отдела, дроны были обнаружены системой обороны. Вскоре после инцидента были задержаны двое граждан Сингапура. Пока неизвестно, причастны ли они к запуску беспилотников. Расследование продолжается.

Раниеш, 19 сентября, три российских истребителя МиГ-31 без разрешения вошли в воздушное пространство Эстонии. Министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного России для вручения ноты протеста. Глава МИД Маргус Тсахкна назвал этот инцидент «беспрецедентно дерзким». Известно, что три истребителя МиГ-31 летели над Финским заливом и находились там 12 минут.