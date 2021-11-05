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Россия не заплатит бывшим акционерам нефтяного гиганта "ЮКОС": суд в Нидерландах отменил решение

Россия не заплатит бывшим акционерам нефтяного гиганта "ЮКОС": суд в Нидерландах отменил решение

Getty Images

В то же время, другие жалобы Российской Федерации Верховный суд Нидерландов отклонил.

Верховный суд Нидерландов удовлетворил часть российской апелляции по арбитражному делу на 50 миллиардов долларов по отношению к бывшим акционерам нефтяной компании "ЮКОС".

О своем решении суд сообщил в пятницу, 5 ноября, пишет " Европейская правда ".

"Верховный суд принял решение в пользу Российской Федерации по одному пункту. Он считает, что по процессуальным причинам Апелляционный суд Гааги ошибочно проигнорировал аргумент Российской Федерации о том, что акционеры, вероятно, совершили мошенничество в арбитражной процедуре. Следовательно, решения Апелляционного суда не могут оставаться действующими", — говорится в сообщении.

В то же время, другие жалобы Российской Федерации Верховный суд Нидерландов отклонил. Это касается, в частности, жалоб РФ на толкование положений договора, по которым арбитражный суд обосновывал свою юрисдикцию, и жалобы на то, что арбитражный суд не выполнил свой мандат.

Верховный суд направил дело в Апелляционный суд Амстердама для рассмотрения и оценки этого вопроса.

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