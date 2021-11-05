Россия не заплатит бывшим акционерам нефтяного гиганта "ЮКОС": суд в Нидерландах отменил решение

В то же время, другие жалобы Российской Федерации Верховный суд Нидерландов отклонил.

Верховный суд Нидерландов удовлетворил часть российской апелляции по арбитражному делу на 50 миллиардов долларов по отношению к бывшим акционерам нефтяной компании "ЮКОС".

О своем решении суд сообщил в пятницу, 5 ноября, пишет " Европейская правда ".

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"Верховный суд принял решение в пользу Российской Федерации по одному пункту. Он считает, что по процессуальным причинам Апелляционный суд Гааги ошибочно проигнорировал аргумент Российской Федерации о том, что акционеры, вероятно, совершили мошенничество в арбитражной процедуре. Следовательно, решения Апелляционного суда не могут оставаться действующими", — говорится в сообщении.

В то же время, другие жалобы Российской Федерации Верховный суд Нидерландов отклонил. Это касается, в частности, жалоб РФ на толкование положений договора, по которым арбитражный суд обосновывал свою юрисдикцию, и жалобы на то, что арбитражный суд не выполнил свой мандат.

Верховный суд направил дело в Апелляционный суд Амстердама для рассмотрения и оценки этого вопроса.

Напомним:

Нидерландский апелляционный суд в Гааге в феврале 2020 года обязал Россию выплатить $50 млрд акционерам ЮКОСа.

акционерам ЮКОСа. Россия подала апелляцию в Верховный суд Нидерландов в мае 2020 года.

Крупнейшую в России нефтяную компанию довели до банкротства в 2003 году, а ее основателя Михаила Ходорковского, который активно критиковал Кремль, приговорили к 13 годам. Международный суд по правам человека предписал России выплатить бывшим владельцам ЮКОСа 2 млрд евро компенсации. Впрочем, Россия выполнять вердикт отказалась.

Россия сознательно довела компанию "ЮКОС" до банкротства

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