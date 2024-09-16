"Россия непобедима": Токаев признал приверженность Путину и Си Цзиньпину

По мнению президента Казахстана, дальнейшая война якобы приведет к последствиям для всего мира.

Канцлер Германии Олаф Шольц прибыл в Казахстан с официальным визитом. Одной из тем его разговора с президентом Казахстана Касимом-Жомартом Токаевым стали боевые действия в Украине.

Об этом сообщила пресс-служба президента Казахстана.

Комментируя боевые действия в Украине Токаев заявил, что "Россия непобедима", а последующая война якобы приведет к последствиям для всего мира.

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"Фактом является то, что в военном отношении Россия непобедима. Дальнейшая эскалация войны приведет к непоправимым последствиям для всего человечества и, прежде всего, для всех стран, прямо вовлеченных в российско-украинский конфликт", — заявил глава Казахстана.

По мнению Токаева, хороший шанс на достижение хотя бы перемирия был упущен с отказом заключить Стамбульское соглашение.

"Но возможность для достижения мира по-прежнему существует. Нужно внимательно рассмотреть все мирные инициативы разных государств и прийти к решению остановить военные действия, а затем перейти к обсуждению территориальных вопросов. На наш взгляд, мирный план Китая и Бразилии заслуживает поддержки", – заявил он.

Токаев заявил, что между Казахстаном и Россией развивается сотрудничество в рамках стратегического партнерства и союзничества.

В то же время он подчеркнул, что его страна "симпатизирует" украинцам.

"В Казахстане с неподдельной симпатией относятся к украинскому народу, его самобытной культуре. Между нашими государствами никогда не было разногласий. Посольство нашей страны продолжает функционировать в Киеве", – заявил он.

Напомним, 5 сентября посольство призвало граждан Казахстана покинуть Украину.

"Уже и ядерное оружие на двоих", – Токаев о проблеме, созданной Лукашенко и Путиным.