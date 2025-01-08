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Россия несет только смерть и разрушения: в Эстонии отреагировали на удар по Запорожью

Россия несет только смерть и разрушения: в Эстонии отреагировали на удар по Запорожью

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна отреагировал на удар РФ по Запорожью / Фото: Getty Images

Глава МИД Эстонии заявил, что Россию нужно "заставить изменить курс".

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна заявил, что Россия не думает и не будет думать о мире, пока ее не заставят это сделать.

Об этом эстонский министр написал на своей странице на платформе X, реагируя на сообщения об ударе КАБами по Запорожью вечером среды, 8 января.

"Россия не думает о мире. Россия сосредоточена только на причинении смерти и разрушений. Пока ее не заставят изменить курс", – подчеркнул Маргус Тсахкна.

Напомним, в среду, 8 января, враг атаковал Запорожье управляемыми авиабомбами. В результате удара десятки человек погибли или были ранены.

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