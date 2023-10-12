Россия, несмотря на санкции, продает свои алмазы на Запад: как это происходит и кто этим пользуется – расследование

Tiffany и Cartier спустя 1,5 года полномасштабной войны все еще используют в своих изделиях русские бриллианты.

Несмотря на объявление о прекращении сотрудничества с РФ, Tiffany и Cartier продолжают покупать российские алмазы через посредников, в частности, Дубай.

Об этом говорится в расследовании Kyiv Independent.

Из-за слабых санкций США и отсутствия каких-либо ограничений по отрасли в ЕС ведущий российский производитель алмазов "Алроса", частично принадлежащий государству, продолжает получать прибыль от продажи драгоценных камней.

Вероятно, компания использует часть своей прибыли для прямого финансирования русской армии.

"Клиенты ювелирных брендов, таких как Tiffany и Cartier, не подозревают, что деньги, которые они тратят на бриллианты, могут способствовать войне России. Tiffany отрицает обвинения, а Cartier не ответила на информационный запрос Kyiv Independent", – пишет издание.

"Стиральные" российского бизнеса

Как пишут расследователи, Дубай, называемый "стиркой" для отрасли, является основным центром смешения камней, куда компании ввозят российские камни в посылки "смешанного происхождения".

Полируют камни в индийском городе Сурат, после чего он больше не считается "российским" по законодательству США (90% всех необработанных алмазов в мире полируются в Сурате).

Необработанные алмазы смешивают в пакетах в Дубае, а затем продают полировщикам как "смешанный" товар.

"Таким образом, российские бриллианты, отшлифованные в третьей стране, больше не считаются "российскими", а продающиеся в смешанных упаковках российские бриллианты невозможно отследить в страну происхождения", — объясняет Kyiv Independent.

Закрывают глаза

Компания Export Genius, предоставляющая данные о торговле импортом и отчеты о более чем 80 странах, свидетельствует, что после полномасштабного вторжения более 400 компаний, главным образом расположенных в Бельгии, ОАЭ и Индии, приобрели российские необработанные алмазы.

"Бриллианты, приобретенные Cartier, имеют оговорки во внутренних документах: "Продавец этим гарантирует, что эти бриллианты не были огранены из необработанных бриллиантов, происходящих из России". Другие крупные бренды класса "люкс" используют подобные формулировки", – говорится в расследовании.

По информации инсайдеров, бренды класса "люкс" знают, что цифры не складываются и закрывают на это глаза.

Источник даже знает покупателя, получающего российские бриллианты и продающего их группе Louis Vuitton Moet Hennesy (LVMH), принадлежащей Tiffany, как смешанные камни, ложно свидетельствуя, что российских бриллиантов нет.

"LVMH отрицает продажу любых российских бриллиантов и заявил, что Tiffany отслеживает происхождение всех камней более 0,18 карата и проверяет своих продавцов, чтобы убедиться, что они могут отделить российские бриллианты от своего производства. Однако компания не объяснила, как она гарантирует, что меньшие алмазы, которые они используют, не происходят из России», – говорится в расследовании.

Тем временем власти Индии обратились в США с просьбой разблокировать 26 миллионов долларов двух индийских алмазных фирм, замороженных за сотрудничество с подсанкционной российской компанией "Алроса".

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