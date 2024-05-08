Россия, несмотря на санкции, закупает на Западе детали для военных самолетов – ISW

РФ в основном закупает компоненты для радиолокационного оборудования и программируемых контролеров для военных самолетов.

Россия в обход санкций закупает западные детали для военных самолетов. С 2022 года "Ростех" – "Яковлев" приобрел за границей военную технику на сумму почти 500 миллионов долларов США.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

"Российский производитель военных и гражданских самолетов и дочерняя компания российского государственного оборонного конгломерата "Ростех" – "Яковлев" (бывший "Иркут") успешно обходят международные санкции и закупают военную технику из-за рубежа с 2022 года", – говорится в сообщении.

Американские аналитики, ссылаясь на российское издание The Moscow Times, сообщили, что завод, производящий истребители Су-30 и учебно-боевые самолеты Як-130, с 2022 года закупил за рубежом военную технику на сумму почти 500 миллионов долларов США. В частности, в сентябре 2023 года Россия отправила в Иран по меньшей мере самолеты Як-130.

The Moscow Times информировало, что "Ростех" – "Яковлев" в основном закупал компоненты для радиолокационного оборудования и программируемых контролеров для военных самолетов.

Напомним, по данным Bloomberg, новый пакет санкций ЕС будет касаться 11 судов России.

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