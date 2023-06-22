В МИД РФ рассчитывают на поддержку ЮАР.
Россия передала ЮАР, что не хочет видеть президента Франции Эммануэля Макрона на саммите БРИКС. В МИД РФ его называют "неуместным гостем".
Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передает российское пропагандистское издание.
В российском внешнедипломатическом ведомстве рассчитывают на поддержку ЮАР.
"Понятно, что лидер государства, проводящего столь враждебную и неприемлемую для нас политику, столь акцентированно и убежденно размышляет о том, что Россию нужно активно изолировать в международном плане, разделяет линию общенатовскую на задачу нам так называемого стратегического поражения, такой лидер неуместен как гостя на БРИКС ", – сказал он.
Российский дипломат обиженно заявил, что "уже какое-то время идет обсуждение критериев расширения БРИКС, и кандидаты на вступление в объединение должны обязательно соблюдать политику, исключающую применение односторонних санкций против любого из действующих участников объединения ". не отвечает, они производят полностью противоположную линию".
Напомним, в США хотят наказать ЮАР за "сближение с Россией". В частности, они намерены упразднить торговую программу с Южно-Африканской республикой.
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