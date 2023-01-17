Россия обиделась на Украину и созывает Совбез из-за "притеснений" УПЦ МП

Фесенко считает, что Россия на Совбезе собирается гнуть свою агитационную линию о "притеснениях" русскоязычных и русской церкви в Украине.

Страна-террорист Россия заявила о "притеснениях" Украинской православной церкви Московского патриархата в Украине и решила созвать заседание Совета Безопасности ООН. Участники Совбеза соберутся во вторник, 17 января.

Об этом сообщает Укринформ.

В секретариате Совбеза подтвердили, что заявка от России поступила и заседание состоится во вторник после обеда (в 22:00 по Киеву).

Политолог Владимир Фесенко для 24 канала рассказал, что Россия на Совбезе собирается гнуть свою агитационную линию, убеждать, что в Украине прижимают русскоязычную, русскую церковь. Политолог убежден, что из-за особого статуса России в Совбезе ООН и ее модели поведения эта площадка превратилась из политического органа в площадку "политических и даже идеологических шоу".

Напомним, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о запрете деятельности МП на территории Украины. Кроме того, во всех областях Украины СБУ проводит проверки в храмах и монастырях УПЦ МП. Во время обысков находятся пропагандистские материалы.

А в декабре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции СНБО против 10 влиятельных представителей УПЦ (МП) или тесно связанных с этой организацией. Фигуранты санкционного списка выступали со следующими инициативами: предлагали присоединить возглавляемые ими епархии к РПЦ; согласились на сотрудничество с оккупационными властями; продвигают пророссийские нарративы; оправдывает военную агрессию России в Украине.

Эпифаний: когда праздновать Рождество и почему разгорелись скандалы в УПЦ МП?

Читайте также: