Россия обновила антирекорд по поводу суточного прироста COVID-19: ситуация в стране катастрофическая

По состоянию на субботу в России проходят лечение от коронавируса около 720 тысяч человек.
В России количество случаев заражения коронавирусом COVID-19 возросло за сутки на 57 212 против 49 513 днем раньше – это новый антирекорд и второй подряд. Общее количество инфицированных превысило 11 млн.
Об этом сообщает телеграмм-канал оперативного штаба Москвы по ситуации с коронавирусом.
Количество госпитализаций из-за коронавируса в России за сутки составило 9 902, что на 8,4% превысило показатель предыдущего дня. Рост произошел в 46 регионах.
Количество выздоровевших от COVID-19 выросло за сутки на 25 525 — до 10 000 57. Число выписанных пациентов снизилась до 90,5% от общего числа заразившихся.
Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, проходящих лечение сейчас, возросло до 718 976.
Количество летальных исходов из-за коронавируса возросло за сутки на 681 против 692 днем ранее — до 325 433.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.
Напомним:
Россия заняла второе место в мире по числу умерших от коронавируса. На первом месте – США, на третьем – Бразилия.
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