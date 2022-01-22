Россия обновила антирекорд по поводу суточного прироста COVID-19: ситуация в стране катастрофическая

Россия обновила антирекорд по поводу суточного прироста COVID-19: ситуация в стране катастрофическая

По состоянию на субботу в России проходят лечение от коронавируса около 720 тысяч человек.

В России количество случаев заражения коронавирусом COVID-19 возросло за сутки на 57 212 против 49 513 днем ​​раньше – это новый антирекорд и второй подряд. Общее количество инфицированных превысило 11 млн.

Об этом сообщает телеграмм-канал оперативного штаба Москвы по ситуации с коронавирусом.

Количество госпитализаций из-за коронавируса в России за сутки составило 9 902, что на 8,4% превысило показатель предыдущего дня. Рост произошел в 46 регионах.

Количество выздоровевших от COVID-19 выросло за сутки на 25 525 — до 10 000 57. Число выписанных пациентов снизилась до 90,5% от общего числа заразившихся.

Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, проходящих лечение сейчас, возросло до 718 976.

Количество летальных исходов из-за коронавируса возросло за сутки на 681 против 692 днем ​​ранее — до 325 433.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Напомним:

Россия заняла второе место в мире по числу умерших от коронавируса. На первом месте – США, на третьем – Бразилия.

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