Россия обновляет самолеты Ту-160: в сети появилось фото модернизированного "Дейнекина", но есть нюанс

Российский самолет Ту-160 / © Defence blog

Кремль пытается демонстрировать возобновление своей стратегической авиации, однако, реальные темпы модернизации и количество боеспособных бортов существенно отличаются от победной риторики пропагандистов.

Об этом сообщает Defence Blog со ссылкой на данные разведывательного сообщества AviVector и спутниковые снимки.

Пять лет на один борт

В сети появилось первое фото стратегического бомбардировщика Ту-160 «Дейнекин» (серийный номер 8-04) после его обновления до стандарта «М». Процесс модернизации этого самолета на Казанском авиационном заводе длился около пяти лет — первые кадры с ним в цехах были зафиксированы еще в 2020 году.

Справка: Ту-160 (по классификации НАТО — Blackjack) — самый тяжелый сверхзвуковой боевой самолет в мире, способный нести до 12 крылатых ракет Х-55 или Х-101/102. Модернизация до уровня Ту-160М подразумевает обновление авионики, систем связи и улучшение двигателей.

Боеспособна только треть флота

Несмотря на амбициозные заявления Москвы о «возрождении» флота, анализ открытых данных показывает более скромную картину:

В распоряжении ПКС РФ находится около 18 единиц Ту-160М.

Только семь самолетов (приблизительно 1/3 флота) привлечены к боевым миссиям против Украины.

Остальные борта находятся на стадии испытаний, обучения, длительного технического обслуживания или модернизации.

Значительная часть авиапарка (от 7 до 9 единиц) постоянно находится в цехах завода в Казани. Это свидетельствует о том, что программа модернизации и строительства новых Ту-160М2 продвигается гораздо медленнее, чем заявлял Кремль.

Логистический разрыв и уязвимость

Аналитики отмечают, что оккупанты вынуждены рассредоточивать самолеты между аэродромами Энгельс-2 (Саратовская обл.) и Украинка (Дальний Восток), чтобы уменьшить риски от ударов украинских дронов.

Россия рассредоточивает самолеты между аэродромами / © Defence blog

Отметим, что Энгельс-2 используется как передовая база для снаряжения ракетами. А «Украинка» служит тыловым хранилищем, куда дроны достают гораздо труднее, однако это заставляет самолеты преодолевать тысячи километров «вхолостую», тратя драгоценный ресурс двигателей.

Спутниковые снимки от 18 марта 2026 года зафиксировали, что Россия наконец-то начала использовать новый производственный цех в Казани, строительство которого началось еще в 2020 году. Однако ускорит ли это выход новых бомбардировщиков — вопрос остается открытым, ведь «Дейнекин» доказал, что обновление даже одного самолета занимает годы.

Напомним, российские самолеты и инфраструктура аэродромов на территории временно оккупированного Крыма постоянно попадают под удар украинских дронов или ракет.

