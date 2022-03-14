Россия обратилась в Китай за военной помощью, потому что у нее заканчивается вооружение — Financial Times

Россия обратилась в Китай за военной помощью, потому что у нее заканчивается вооружение — Financial Times

Также Россия просит у Китая о финансовой помощи.

В России заканчиваются некоторые виды вооружения, потому Россия попросила у Китая предоставить ей военную технику для поддержания боевой способности в войне против Украины.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на информацию американских высококосадовцев.

Отмечается, американским чиновникам стало известно, что РФ обратилась с просьбой в Китай о предоставлении военной техники и другой помощи, в том числе финансовой. Эта информация вызвала обеспокоенность у администрации Белого дома, поскольку у Байдена считают, что Пекин может подорвать усилия Запада по оказанию помощи украинской армии.

Другой источник, знакомый с ситуацией, подчеркнул, что США готовятся предупредить союзников о ситуации на фоне некоторых признаков того, что Китай может готовить помощь России для продолжения войны в Украине.

В Белом доме отреагировали и предупредили Китай о том, что любые попытки помочь России продолжить вторжение или способствовать уклонению от западных санкций, будут иметь для Пекина последствия. Об этом сообщил Джейк Салливан, советник по национальной безопасности президента США.

ТСН.ua

Читайте также: