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Россия обратилась в Китай за военной помощью, потому что у нее заканчивается вооружение — Financial Times

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Россия обратилась в Китай за военной помощью, потому что у нее заканчивается вооружение — Financial Times

pixabay.com

Также Россия просит у Китая о финансовой помощи.

В России заканчиваются некоторые виды вооружения, потому Россия попросила у Китая предоставить ей военную технику для поддержания боевой способности в войне против Украины.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на информацию американских высококосадовцев.

Отмечается, американским чиновникам стало известно, что РФ обратилась с просьбой в Китай о предоставлении военной техники и другой помощи, в том числе финансовой. Эта информация вызвала обеспокоенность у администрации Белого дома, поскольку у Байдена считают, что Пекин может подорвать усилия Запада по оказанию помощи украинской армии.

Другой источник, знакомый с ситуацией, подчеркнул, что США готовятся предупредить союзников о ситуации на фоне некоторых признаков того, что Китай может готовить помощь России для продолжения войны в Украине.

В Белом доме отреагировали и предупредили Китай о том, что любые попытки помочь России продолжить вторжение или способствовать уклонению от западных санкций, будут иметь для Пекина последствия. Об этом сообщил Джейк Салливан, советник по национальной безопасности президента США.

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