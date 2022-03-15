Россия обратилась за помощью к Северной Корее: Ким Чен Ын назвал РФ "безумной" — СМИ

Информация официально не подтверждена.

Страна-агрессор якобы обратилась за помощью к Северной Корее из-за войны РФ против Украины. Однако Ким Чен Ын назвал РФ "слишком сумасшедшей".

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Об этом сообщают издания Mirror и Еxpress со ссылкой на данные автора XSoviet-News Сары Херст.

Как отмечается, РФ якобы обратилась к Северной Корее с просьбой о помощи. Однако Ким Чен Ын отказал Путину в оказании поддержки.

Сара Херст заявила: "Россия, как сообщается, обратилась к Северной Корее с просьбой о помощи в ее неудачном вторжении. Северная Корея ответила: "Вы слишком безумны для нас".

Эта информация не была подтверждена другими источниками.

Напомним, в распоряжении американской разведки нет доказательств, что Китай согласился помогать России в войне с Украиной, но основания для беспокойства есть. Советник президента Байдена провел многочасовые переговоры с высокопоставленным американским дипломатом после доклада американской разведки — Путин побежал договариваться с Си Цзиньпином, осознав, что не справляется сам.