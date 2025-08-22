Россия обустраивает шпионскую станцию в Балтийском регионе: какие угрозы для НАТО / © ТСН.ua

Россия за последние два года ведет активное строительство новой шпионской станции на побережье Балтийского моря.

Об этом пишет News Week.

Спутниковые снимки, проанализированные расследующим проектом «Точный», показывают, что потенциальный шпионский центр расположен в Калининградской области — российском полуанклаве, граничащем со странами НАТО, Польшей и Литвой.

По данным исследователей, строительство началось в марте 2023 года и уже почти завершено. Эксперты считают, что объект в Черняховском районе, находящийся неподалеку от авиабазы Балтийского флота РФ, является круговой антенной решеткой (CDAA), предназначенной для радиоразведки и связи.

ФОТО: tochnyi.info.

Что это значит для НАТО

Подобные системы широко использовались во время Холодной войны для электронного наблюдения, определения направления радиосигналов и связи с подлодками. «Точный» отмечает, что Россия может использовать эту станцию для перехвата радиосвязи НАТО и триангуляции позиций.

Снимки SAR места с Sentinel-1 через базу данных Copernicus. Фото: tochnyi.info. / © newsweek.com

Анализ спутниковых снимков показал, что диаметр антенны может достигать 1600 метров. По информации «Точного», это «значительно превышает диапазон размеров известных CDAA», хотя исследователи отмечают, что сделать окончательные выводы о назначении объекта пока сложно.

Издание Newsweek обратилось в Министерство обороны России за комментариями, но ответа не получило.

Напомним, Россия использует для шпионажа по странам Запада «кораблей-призраки», миссией которых является сбор информации о критической инфраструктуре на севере Европы.

Расследователи считают, что Москва заинтересована в том, чтобы знать, куда в странах Запада можно нанести удар в случае эскалации конфликта в Украине. Поэтому разведывательные корабли выполняют картографирование ветровых электростанций, коммуникационных кабелей или подводного энергоснабжения.