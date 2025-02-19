Россия обвинила известного экс-депутата Госдумы в попытке захватить власть

Утверждается, что Пономарев для реализации замысла якобы организовал взаимодействие с одним из украинских военизированных подразделений.

ФСБ России возбудило уголовное дело в отношении оппозиционера и экс-депутата Госдумы Ильи Пономарева по статьям о насильственном захвате власти и организации террористического сообщества.

Об этом сообщают российские средства массовой пропаганды со ссылкой на пресс-службу ФСБ.

Утверждается, что Пономарев для воплощения замысла силового захвата власти в России якобы организовал взаимодействие с одним из украинских военизированных подразделений.

Еще одним основанием для дела против оппозиционера стала информация о том, что в ноябре 2022 года в Польше Пономарев учредил политическое движение "Съезд народных депутатов".

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"Целью созданного за рубежом движения является насильственный захват власти и изменение конституционного строя в России. Так, Пономаревым с 2022 по 2024 год проведено семь сессий, участие в которых приняло более 60 делегатов из числа бывших российских парламентариев разного уровня, которыми разработано и принято более 30 антиконституционных нормативных актов, таких как конституция "новой России", "О переходном парламенте", "О движении сопротивления" и др.", – говорится в заявлении ФСБ.

Там отмечают, что Пономарев позиционирует "Съезд народных депутатов" перед западными странами как "новое правительство России в изгнании". В ФСБ говорят, что оппозиционер якобы проводит работу по признанию движения странами-участницами формата "Рамштайн".

В ФСБ добавили, что проводят следственные действия в отношении Пономарева и его пособников.

Напомним, в 2019 году Пономарев получил украинское гражданство. В России он признан иностранным агентом, объявлен в розыск и заочно арестован. В сентябре 2024 года в РФ оппозиционера заочно приговорили к 10 годам заключения в колонии общего режима по обвинениям по двум статьям.