Россия обвинила НАТО в использовании "психологии осажденной крепости"

В МИД РФ уверены, что именно Альянс, а не Кремль считает всех вокруг врагами.

В России отреагировали на заявления по итогам саммита НАТО и пообещали их проанализировать. Кремль считает, что Альянс продемонстрировал "психологию осажденной крепости".

Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко, сообщает "Интерфакс".

"Результаты саммита требуют углубленного изучения. Общее впечатление таково, что в НАТО превалирует психология осажденной крепости", — отметил он.

По словам представителя российского МИД, "страны НАТО видят угрозы со всех азимутов — кругом вызовы и противники".

"У них (НАТО — Ред.) явная проблема с причинно-следственными связями", — считает дипломат страны-агрессора.

Грушко призвал членов Альянса "посмотреть в зеркало" прежде чем высказывать свои ожидания от других стран.

Ранее в НАТО объявили, что Украина получит членство через ПДЧ.

Также генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия не имеет права вмешиваться в вопрос вступления Украины в Альянс.

Кроме того, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Россия рассматривает НАТО как противника и объявила о шагах, которые сдержат Москву.

Новости мира: одной из тем саммита НАТО стала российская агрессия - о чем говорили руководители стран

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