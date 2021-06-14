Россия обвинила НАТО в использовании "психологии осажденной крепости"

В МИД РФ уверены, что именно Альянс, а не Кремль считает всех вокруг врагами.
В России отреагировали на заявления по итогам саммита НАТО и пообещали их проанализировать. Кремль считает, что Альянс продемонстрировал "психологию осажденной крепости".
Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко, сообщает "Интерфакс".
"Результаты саммита требуют углубленного изучения. Общее впечатление таково, что в НАТО превалирует психология осажденной крепости", — отметил он.
По словам представителя российского МИД, "страны НАТО видят угрозы со всех азимутов — кругом вызовы и противники".
"У них (НАТО — Ред.) явная проблема с причинно-следственными связями", — считает дипломат страны-агрессора.
Грушко призвал членов Альянса "посмотреть в зеркало" прежде чем высказывать свои ожидания от других стран.
Ранее в НАТО объявили, что Украина получит членство через ПДЧ.
Также генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия не имеет права вмешиваться в вопрос вступления Украины в Альянс.
Кроме того, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Россия рассматривает НАТО как противника и объявила о шагах, которые сдержат Москву.