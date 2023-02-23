Россия обвинила Украину в подготовке "провокации" в Приднестровье: Молдова отреагировала

Утром 23 февраля российское Минобороны опубликовало заявление, что якобы власти Украины готовят провокацию против Приднестровья. Власти Молдовы опровергли заявления Москвы.

Об этом стало известно из сообщения ведомства РФ и правительства Молдавии.

"Государственные власти не подтверждают информацию, распространенную сегодня утром Министерством обороны России. Призываем к спокойствию и получению информации из официальных и проверенных источников Республики Молдова", — говорится в официальном сообщении Кишинева.

Подчеркивается, что молдавские ведомства сотрудничают с иностранными партнерами. Впрочем, в случае угрозы для страны обещают проинформировать общество об этом.

К слову, 5:10 четверга Минобороны РФ обвинило Украину в "провокациях". В заявлении говорится, что их якобы осуществят подразделения Вооруженных сил Украины, в частности, "с привлечением националистического формирования "Азов".

Российское ведомство заявило, что в качестве "повода для вторжения" планируют инсценировку наступления российских войск с территории Приднестровья, и для этого украинские военные якобы будут переодеты в форму военнослужащих Вооруженных Сил РФ.

Напомним, на прошлой неделе президент Молдовы Мая Санду заявила о планах Москвы совершить государственный переворот в Кишиневе. Мол, с помощью протестов оппозиции Россия хочет сменить власть в стране.

Новый премьер Дорин Речан заявил, что непризнанное Приднестровье должно быть демилитаризовано. Кроме того, российский контингент оттуда следует изгнать. По его словам, в Молдове – гибридная война, Москва пытается захватить демократические процессы и изменить европейский курс страны.

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