Россия обвинила Украину в подготовке "провокации" в Приднестровье: Молдова отреагировала

Кишинев опровергает заявления Москвы.
Утром 23 февраля российское Минобороны опубликовало заявление, что якобы власти Украины готовят провокацию против Приднестровья. Власти Молдовы опровергли заявления Москвы.
Об этом стало известно из сообщения ведомства РФ и правительства Молдавии.
"Государственные власти не подтверждают информацию, распространенную сегодня утром Министерством обороны России. Призываем к спокойствию и получению информации из официальных и проверенных источников Республики Молдова", — говорится в официальном сообщении Кишинева.
Подчеркивается, что молдавские ведомства сотрудничают с иностранными партнерами. Впрочем, в случае угрозы для страны обещают проинформировать общество об этом.
К слову, 5:10 четверга Минобороны РФ обвинило Украину в "провокациях". В заявлении говорится, что их якобы осуществят подразделения Вооруженных сил Украины, в частности, "с привлечением националистического формирования "Азов".
Российское ведомство заявило, что в качестве "повода для вторжения" планируют инсценировку наступления российских войск с территории Приднестровья, и для этого украинские военные якобы будут переодеты в форму военнослужащих Вооруженных Сил РФ.
Напомним, на прошлой неделе президент Молдовы Мая Санду заявила о планах Москвы совершить государственный переворот в Кишиневе. Мол, с помощью протестов оппозиции Россия хочет сменить власть в стране.
Новый премьер Дорин Речан заявил, что непризнанное Приднестровье должно быть демилитаризовано. Кроме того, российский контингент оттуда следует изгнать. По его словам, в Молдове – гибридная война, Москва пытается захватить демократические процессы и изменить европейский курс страны.
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