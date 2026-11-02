Россия обвинила Украину в подготовке "теракта" с заминированными очками для дронов

ФСБ обвинила Украину в попытке подготовки теракта / © Defense Express

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Российские пропагандисты и военные разведчики продолжают упражняться в выдумках. На этот раз российская ФСБ придумала что-то новое — там заявили, что предотвратили теракт, который должен был быть совершен в зоне так называемой «СВО» с помощью заминированных очков.

Такую информацию распространяют российские СМИ.

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В России заявили о «предотвращении теракта» с заминированными очками

Российские силовики утверждают, что им удалось предотвратить серию взрывов в зоне боевых действий. В подготовке этих инцидентов спецслужбы государства-агрессора традиционно обвинили Украину.

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Как отметили в ФСБ, неизвестные пытались тайно передать оккупационным подразделениям партию оборудования для управления беспилотниками, внутри которого была взрывчатка.

Для транспортировки опасного груза «злоумышленники» планировали использовать логистические цепочки местных волонтерских движений, которые занимаются обеспечением российских военных.

«ФСБ предотвратила серию терактов Киева с заминированными FPV-очками для дронов, которые отправляли в зону СВО», — пишут российские СМИ.

Там добавляют, что сейчас разыскивают, кто отправил российским военным заминированные FPV-очки. По словам россиян, посылку с очками отправили анонимно.

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Российские военные: последние новости

Напомним, в Донецкой области целое подразделение из 94 российских военных, включая офицеров, сдалось в плен после того, как командование бросило их без воды, еды и лекарств. По словам пленных, из-за полной изоляции им приходилось пить собственную мочу и воду из луж, а также есть кору и траву, а от обезвоживания и отсутствия медицинской помощи погибли четверо их военных.

Командир 3-го армейского корпуса Андрей Билецкий подтвердил массовую сдачу оккупантов в плен в рамках третьего этапа масштабной операции «Вивальди», направленной на освобождение Донецкой области.

В общей сложности за три фазы этой операции на этом участке фронта враг потерял около 5000 человек убитыми и ранеными, а более 250 российских солдат попали в плен.

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