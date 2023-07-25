Россия обвинила ВСУ в попытке атаки по кораблю "Сергей Котов"

Утверждается об уничтожении с вооружения российского судна двух "дистанционно управляемых катеров противника".

В Минобороны России обвинили ВСУ в попытке атаки безэкипажными катерами по кораблю "Сергей Котов" в Черном море в 370 км от Севастополя.

Об этом говорится в заявлении российского ведомства утром 24 июля.

Так, в Минобороны РФ утверждают, что якобы ВСУ пытались атаковать корабль "Сергей Котов" Черноморского флота двумя безэкипажными катерами юго-западнее оккупированного Севастополя.

В ведомстве убеждают, что атака была отбита, и оба "дистанционно-управляемых катера противника" якобы уничтожены огнем из штатного вооружения российского корабля.

Пострадавших нет, а "Сергей Котов" продолжает выполнение поставленных задач.

Что известно о корабле "Сергей Котов"

"Сергей Котов" – патрульный корабль Черноморского флота РФ, названный в честь героя Советского Союза контр-адмирала Сергея Котова. Судно было спущено на воду в 2021 году, а после испытаний оно в 2022 году пополнило состав ЧФ.

Корабль длиной 94 м и в ширину 14 м вмещает до 80 членов экипажа и способен плавать на расстояние 6 000 миль с автономностью в 60 суток. На судне установлено следующее вооружение: 76-мм артиллерийская установка АК-176МА, многоканальный ЗРК "Штиль-1", ЗРК ближнего действия 3М-47 "Гибка", два малогабаритных дистанционно-управляемых противодиверсионных гранатометных комплекса. Возможно базирование вертолета Ка-27ПС.

Противостояние в Черном море

Напомним, после выхода РФ из "зернового соглашения" там заявили, что любое судно, направляющееся в порты Украины, будет считаться "потенциальным перевозчиком грузов военного назначения".

После этого Минобороны Украины предупредило, что сочтет перевозчиками оружия все суда, следующие Черным морем в порты РФ и порты на оккупированных территориях.

Накануне в Госдепартаменте США предупредили, что Россия готовит операцию под чужим флагом в Черном море на фоне атак по портовой инфраструктуре Украины. В ведомстве напомнили, как россияне угрожали судам в международных водах, после чего нанесли удары по порту на Дунае в Одесской области.

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