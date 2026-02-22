Россия обвиняет Британию в попытке убийства своего генерала

Генерал российского ГРУ Владимир Алексеев

Реклама

Кремль обвинил Великобританию в причастности к попытке убийства в Москве одного из руководителей военной разведки РФ генерал-лейтенанта Владимира Алексеева.

Об этом сообщает британское издание Daily Mail со ссылкой на заявление директора ФСБ РФ Александра Бортникова.

В своем заявлении 74-летний руководитель российской спецслужбы традиционно обвинил Украину в организации покушения на убийство заместителя начальника ГРУ России, в которого стреляли в подъезде многоэтажки, где живет его любовница. Но на этот раз он добавил к «подозреваемым» еще одну страну.

Реклама

«За ними [украинскими спецслужбами] стоят третьи страны. Мы видим здесь, прежде всего, британский след. Поэтому расследование продолжается», — заявил Бортников.

При этом директор ФСБ безопасности не привел никаких доказательств своих претензий против Великобритании, добавив, что российская спецслужба опубликует новую информацию о расследовании, если она станет доступной.

Британское издание напомнило, что генерала Алексеева связывают с отравлением бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии препаратом «новичок» в британском городе Солсбери в 2018 году. Именно из-за этой операции против российского генерала были применены санкции ЕС.

Кроме обвинений в «британском следе», Россия ранее пыталась связать покушение на Алексеева с Польшей.

Реклама

Ранее Россия арестовала двух подозреваемых, 65-летнего Любомира Корбу и 66-летнего Виктора Васина, которые были обвинены в сотрудничестве со Службой безопасности Украины. Третья подозреваемая, 54-летняя Зинаида Серебрякова, которая, как сообщается, жила в доме, где был застрелен Алексеев, якобы сбежала в Украину.

Нападение на генерала Алексеева считается большим унижением для Кремля. Хотя существуют предположения, что причиной выстрелов могла быть провокация или внутренние российские разборки.

Напомним, покушение на генерала российского ГРУ Владимира Алексеева, которое было совершено в Москве 6 февраля, может быть связано с его тесными контактами с ЧВК «Вагнера». Не исключено, что именно он был причастен к авиакатастрофе, в которой погибли главари группировки Евгений Пригожин и Дмитрий «Вагнер» Уткин.