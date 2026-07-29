Россия объявила Павла Дурова в международный розыск: ФСБ предъявила обвинение

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Российская Федеральная служба безопасности (ФСБ) заявила, что основатель мессенджера Telegram Павел Дуров объявлен в международный розыск. Ему заочно было предъявлено обвинение в «содействии террористической деятельности».

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на заявление Центра общественных связей ФСБ РФ.

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В российской спецслужбе утверждают, что администрация Telegram якобы не удаляла каналы, чаты и ботов, которые, по версии Москвы, использовали украинские спецслужбы для координации диверсий, вербовки подростков и другой противоправной деятельности. Именно эти обвинения, по утверждению ФСБ, явились основанием для возбуждения уголовного дела против Дурова и объявления его в международный розыск.

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В момент публикации Павел Дуров и представители Telegram официально не комментировали заявление российской спецслужбы.

Ранее Дуров заявил, что Франция якобы обращалась в Telegram с просьбой ограничить доступ к консервативным каналам в преддверии второго тура президентских выборов в Румынии. Основатель мессенджера не назвал страну прямо, но намекнул на Францию, опубликовав упоминание о «западноевропейском правительстве» и эмодзе с багетом. Министерство иностранных дел Франции отвергло обвинения Дурова, назвав их безосновательными, и заявило, что Париж не вмешивался в избирательный процесс в Румынии. В ведомстве подчеркнули, что предыдущие выборы в стране отменили из-за подтвержденных рисков цифрового и финансового вмешательства, связанного с Россией.

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