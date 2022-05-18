Россия объявила "персонами нон грата" французских дипломатов и высылает их из страны

Россия объявила "персонами нон грата" французских дипломатов и высылает их из страны

МИД России объявил о высылке 34 сотрудников французских дипломатических учреждений.

Такое решение было принято в ответ на то, что Франция объявила о высылке российских дипломатов.

Об этом идет речь на сайте Министерства иностранных дел РФ.

"18 мая в МИД России был вызван Посол Французской Республики П. Леви, которому был заявлен решительный протест в связи с провокационным и ничем не обоснованным решением французских властей об объявлении 41 сотрудника российских дипломатических учреждений во Франции "persona nоn grata". Подчеркнуто, что этот шаг наносит серьезный ущерб российско-французским отношениям и конструктивному двустороннему сотрудничеству", - говорится в сообщении МИД.

В ответ 34 сотрудника французских дипломатических учреждений в России объявлены "persona nоn grata". Им приказано покинуть территорию России в двухнедельный срок с момента вручения Послу соответствующей ноты.

Ранее по той же причине МИД объявил о высылке итальянских и испанских дипломатов.

Напомним, что Москва объявила "persona non grata" двух сотрудников посольства Финляндии, а в конце апреля Россия высылала трех норвежских дипломатов.

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