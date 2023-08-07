Россия объявила в розыск украинскую журналистку Янину Соколову

МВД России объявило в розыск украинскую телеведущую, журналистку Янину Соколову.

Об этом сообщают российские средства массовой пропаганды.

"МВД России объявило в розыск украинскую телеведущую Янину Соколову (включена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга)", – говорится в заявлении СМП.

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Там добавили, что в августе 2022 года российский Следственный комитет обратил внимание на заявления Соколовой, которая якобы "выразила позицию относительно необходимости убийства русских людей по национальному признаку".

На самом же деле журналистка заявляла о совсем другом. В эфире программы "Говорить великий Львів" в конце июля 2022 года Соколова выражала дымку, что российских военных не стоит брать в плен, а следует ликвидировать на поле боя, после совершенных в Украине военных преступлений, таких как кастрации украинских защитников и теракт в колонии в Оленовке с украинскими военнопленными.

На сайте российского МВД не указано, по какой статье Уголовного кодекса разыскивается журналистка.

МВД России объявило в розыск Янину Соколову/Скриншот с сайта МВД РФ

Заметим, Соколова хорошо известна россиянам благодаря своему YouTube-проекту антипропаганды "Вечер с Яниной Соколовой", в рамках которого журналистка высмеивает и развенчивает российские фейки, чем сильно донимает российских зрителей.

Напомним, в мае российское МВД объявило в розыск главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и командующего Сухопутными войсками Александра Сырского, не указав при этом статей, по которым разыскиваются военные командующие.

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