Россия однозначно не будет существовать в таком виде: Подоляк о протестах против мобилизации в РФ

Россияне понимают, что стабильность в их стране не будет в политическом, экономическом, индивидуальном смыслах.

Об этом в интервью "Униану" сказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Это будет иметь безусловный эффект домино. Россия однозначно не будет существовать в таком виде. Потому что она многое берет у этнических сообществ, но ничего не дает. Она не гарантирует сохранение стабильности. Люди уже понимают, что стабильности не будет в политическом, экономическом, индивидуальном смысле", — подчеркнул Подоляк.

По его словам, это государство только отнимает человеческий ресурс, работающий до поры до времени.

"Особенно, если у тебя есть тяжелый репрессивный аппарат, который может влиять на людей, начинающих задавать какие-то вопросы. Любая система должна человеку давать что-то взамен за то, что он у него берет. Должна давать что-то в виде сервиса, стабильности, возможности получить большую прибыльность завтра, в виде свободы.Свободы не с точки зрения политики, а с точки зрения перемещения как минимум.Россия за эти семь месяцев обнулила все, что там оставалось.Соответственно, нет смысла сохранять тот общественный договор, который есть между нынешним российским обществом и авторитарной политической вертикалью", — сказал Подоляк.

Мобилизация в РФ продолжается очень репрессивным характером, она очень дискриминационна.

"Она не обращает внимание кого они забирают, это шокирует людей. Но нельзя ожидать, что люди готовы будут проявить свою позицию буквально завтра. Они еще не понимают как это будет развиваться. У многих еще есть иллюзия, которая продлится месяц-полтора-два, что все может вернуться в довоенное время", – добавил он.

Что касается Европы, то, по словам советника, первые два-три месяца там думали, а некоторые и сейчас думают, что можно вернуться в 23 февраля и точно так же приходить на концерты россотрудничества, получая там дополнительную доходность.

"Нет, всего этого не будет. Все эти иллюзии закончатся, и эти люди будут понимать, что им нужно будет либо смириться с тем, что они будут затратным материалом, либо начнут выходить на акции протеста. Первичные акции уже начались. Так как у нас президент уникален в этом плане, у него есть абсолютное интуитивное ощущение, что будет протест народов России против федерального центра как такового.Он это уже чувствует.Потому что хорошая интуиция — это не анализ, это как раз ощущение надвигается.Потом уже дополнительный анализ и дополнительное информационное обеспечение, которое есть у президента. Это все позволяет надеяться на резкий рост центробежных настроений в Российской Федерации", — сказал он.

Напомним, что Украина может вступить в НАТО по ускоренной процедуре – как Финляндия и Швеция.

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