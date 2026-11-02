Россия официально вышла из Европейской конвенции против пыток

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Россия официально вышла из Европейской конвенции Совета Европы о предотвращении пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания.

Об этом сообщает пресс-служба Совета Европы.

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Решение вступило в силу 1 ноября, год спустя после сообщения Москвы о денонсации документа.

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Теперь Европейский комитет по предотвращению пыток не сможет осуществлять независимый мониторинг российских мест лишения свободы. В Совете Европы также напомнили о сообщениях о возможных пытках украинских военнопленных и гражданских на оккупированных территориях и в самой России.

Европейский комитет по предотвращению пыток Алан Митчелл заявил, что решение России завершает мандат органа на мониторинг ситуации в стране.

«Выход РФ означает прекращение независимого контроля за условиями содержания людей в российских местах лишения свободы», — отметил он.

Напомним, Россия присоединилась к Конвенции в 1998 году. В течение 1998–2021 годов Комитет совершил в стране 30 визитов и посетил более 450 мест лишения свободы. В то же время Россия была единственным государством-участником, которое отказывалось разрешать публикацию отчетов Комитета о визитах и ответов российских властей на них.

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Украинские власти продолжают разрешать Европейскому комитету по предотвращению пыток посещать любые места лишения свободы на территории страны в любое время.

Напомним, Германия призвала Россию немедленно прекратить пытки украинских военнопленных и гражданских, а также вернуть всех незаконно депортированных и принудительно перемещенных украинских детей.

Омбудсман Дмитрий Лубинец заявил, что задокументировано 695 видов пыток, применяемых Россией к военнопленным и гражданским украинцам в неволе. Среди них электрошок, избиения, увечья во время бритья и голод. Также Украина верифицировала 186 мест содержания пленных в РФ и оккупации.

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