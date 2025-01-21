Россия окажется в большой беде: Трамп объяснил, какие последствия ожидают Путина в случае отказа от мирного соглашения

Путину следует заключить соглашение о мире, в противном случае он разрушит Россию, отметил Дональд Трамп.
Президенту РФ Владимиру Путину следует заключить соглашение о мире, потому что если он откажется, Россия окажется в большой беде.
Об этом заявил президент США, отвечая на вопросы журналистов о разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает корреспондент "Голоса Америки" Остап Ярыш.
"Зеленский хочет заключить соглашение (о мире – ред.). Я не знаю, хочет ли Путин, возможно и нет. Но ему следует заключить соглашение. Не заключая его, он разрушает Россию. Думаю, Россия будет в большой беде — взгляните на их экономику, на инфляцию", – сказал Трамп.
Президент США добавил, что хорошо ладит с Путиным.
"Надеюсь, что он захочет заключить соглашение", – резюмировал Трамп.
Напомним, президент-диктатор РФ Владимир Путин заявил, что Кремль готов вести переговоры с Соединенными Штатами по поводу войны в Украине. Впрочем, при полной капитуляции Украины. В Кремле отрицают "мирное урегулирование".
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