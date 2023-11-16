Россия окончательно изъята из перечня реально влияющих на глобальные процессы: Подоляк – о встречах Байдена и Си

Встреча президента США Джо Байдена и лидера Китая Си Цзиньпина вселяет осторожный оптимизм, и означает, что Россия окончательно изъята из перечня реально влияющих на глобальные процессы.

Об этом написал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в Telegram.

"Осторожный оптимизм. Встреча лидеров США и Китая – Байдена и Си. Это отличный сигнал миру: диалог вместо конфронтации, новый глобальный порядок, обязательность правил, стабильность и предсказуемость. И второе: Россия окончательно изъята из перечня тех, кто реально влияет на глобальные процессы Россия почти несубъектна, потому что делает ставку на хаос, разрушение, поддержание насилия как инструмента внешней политики. И имеет отвратительную репутацию, о которую нельзя пачкаться. Всего этого не нужно тем, кто хочет видеть горизонты, будущее, взаимные ограничительные правила", — отметил Подоляк.

Напомним, в среду, 15 ноября, президент США Джо Байден и лидер Китая Си Цзиньпин провели свою первую личную встречу более чем через год на фоне напряженности в отношениях двух крупных стран.

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