Диктатор Путин / © Associated Press

Россия не смогла оказать должной поддержки своему союзнику и партнеру Николасу Мадуро в Венесуэле, аналогичная ситуация была с Башаром Асадом в Сирии, а ныне с Ираном.

Об этом заявил бывший директор по делам Европы и Евразии в Совете нацбезопасности США, дипломат Мэтью Брайза в эфире телеканала Эспрессо.

«Россия, вероятно, сейчас получает от войны в Иране больше экономических выгод, чем любая другая страна, ведь из-за роста цен на нефть имеет дополнительные $150–200 млн в день. В то же время Украина эффективно этому противодействует, нанося удары по российским нефтеперерабатывающим заводам и другой нефтяной инфраструктуре, в том числе портам», — отметил дипломат.

Он добавил, что не факт, что в конце концов Россия сможет извлечь экономическую выгоду от этой войны.

«Так что не факт, что в итоге Россия экономически выиграет от этой войны в Иране. В то же время, стоит отметить, что международный престиж России и личный авторитет Путина существенно пострадали», — отметил Брайза.

По его словам, Иран долгое время являлся партнером и союзником РФ, в частности, поставлял «шахеды», которые теперь российская сторона производит самостоятельно. Впрочем, в ответ на атаки Израиля и США по Ирану Россия фактически не предприняла активных действий.

Кроме того, дипломат обратил внимание, что реакция Москвы на действия Соединенных Штатов была достаточно сдержанной. Это может свидетельствовать о том, что Россия настолько сосредоточена на войне против Украины, что нет ресурсов для поддержки Ирана.

«Не думаю, что Россия сейчас делает что-то большее, кроме передачи разведданных», — пояснил он.

По его словам, по имеющейся информации Москва передает Тегерану военные разведывательные данные, которые могут использоваться для наведения ударов по объектам, где, вероятно, находился американский персонал.

«Но так же, как Россия не смогла помочь своему союзнику и партнеру Мадуро, она не смогла оказать достаточной поддержки Ирану — так же было и с Асадом в Сирии», — подытожил дипломат.

Ранее сообщалось, что Россия расширяет военное сотрудничество с Ираном, предоставляя технологии для ударов по силам США и Израиля.

Мы ранее информировали, что президент Ирана Масуд Пезешкиан опубликовал обращение к диктатору Путину, в котором выразил благодарность за поддержку и вдохновение в текущем военном противостоянии.