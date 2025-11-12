ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
396
Время на прочтение
2 мин

Россия опозорилась с человекоподобным роботом: эпично свалился на сцене (видео)

Российский робот «Айдол» медленно и неуверенно вышел на сцену под звуки известной мотивационной песни из фильма «Рокки».

Автор публикации
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Российский робот упал на сцене

Российский робот упал на сцене / © скриншот с видео

Российские разработчики с гордостью представили в Москве первого российского человекоподобного робота с искусственным интеллектом. Но запланированная демонстрация грандиозных возможностей российских технологий закончилось публичным позором — робот «Айдол» эпично свалился на сцене.

Видео этого эпического момента публикуют в соцсетях.

С первых минут презентации стало понятно, что россиянам на удалось создать Терминатора. Робот «Айдол» медленно и неуверенно вышел на сцену под звуки известной мотивационной песни из фильма «Рокки». В сопровождении двух разработчиков «машина будущего» сделала несколько слабых шагов, на мгновение остановилась и неуклюже подняла руку.

Дальнейшее передвижение робота все больше напоминало походку человека, который выпил слишком много водки. В конце концов у бедняги окончательно подкосились ноги и он свалился как без сознания.

Разработчики быстро подбежали к нему. «Айдол» несколько секунд качался на земле, как кит на суше, пока двое мужчин пытались его выровнять.

Было очевидно, что робот разломился на несколько кусков, когда упал. Чтобы скрыть это, разработчики, сопровождавшие робота, попытались накрыть его черной простыней. При этом в это время музыка достигала своей кульминации, превратив ситуацию в полный конфуз.

Владимир Витучин, генеральный директор компании Idol, которая разработала робота, в комментарии российским пропагандистам заявил, что падение могло быть вызвано недостаточным освещением в комнате. Он добавил, что стереокамеры робота чувствительны к свету.

Ранее компания-разработчик с гордостью заявляла, что первый человекоподобный робот с искусственным интеллектом на 77 процентов изготовлен из компонентов российского производства. Компания хотела бы увеличить этот процент до 93 процентов.

Напомним, в России начали продавать специфические игрушки — модели ударных беспилотников Shahed, которыми государство-агрессор регулярно атакует украинские города. В комплекте продаются петарды для создания впечатления взрыва при столкновении с препятствием.

Дата публикации
Количество просмотров
396
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie