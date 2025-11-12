Россия опозорилась с человекоподобным роботом: эпично свалился на сцене (видео)

Российский робот упал на сцене / © скриншот с видео

Реклама

Российские разработчики с гордостью представили в Москве первого российского человекоподобного робота с искусственным интеллектом. Но запланированная демонстрация грандиозных возможностей российских технологий закончилось публичным позором — робот «Айдол» эпично свалился на сцене.

Видео этого эпического момента публикуют в соцсетях.

С первых минут презентации стало понятно, что россиянам на удалось создать Терминатора. Робот «Айдол» медленно и неуверенно вышел на сцену под звуки известной мотивационной песни из фильма «Рокки». В сопровождении двух разработчиков «машина будущего» сделала несколько слабых шагов, на мгновение остановилась и неуклюже подняла руку.

Реклама

Дальнейшее передвижение робота все больше напоминало походку человека, который выпил слишком много водки. В конце концов у бедняги окончательно подкосились ноги и он свалился как без сознания.

Разработчики быстро подбежали к нему. «Айдол» несколько секунд качался на земле, как кит на суше, пока двое мужчин пытались его выровнять.

Было очевидно, что робот разломился на несколько кусков, когда упал. Чтобы скрыть это, разработчики, сопровождавшие робота, попытались накрыть его черной простыней. При этом в это время музыка достигала своей кульминации, превратив ситуацию в полный конфуз.

Владимир Витучин, генеральный директор компании Idol, которая разработала робота, в комментарии российским пропагандистам заявил, что падение могло быть вызвано недостаточным освещением в комнате. Он добавил, что стереокамеры робота чувствительны к свету.

Реклама

Ранее компания-разработчик с гордостью заявляла, что первый человекоподобный робот с искусственным интеллектом на 77 процентов изготовлен из компонентов российского производства. Компания хотела бы увеличить этот процент до 93 процентов.

Напомним, в России начали продавать специфические игрушки — модели ударных беспилотников Shahed, которыми государство-агрессор регулярно атакует украинские города. В комплекте продаются петарды для создания впечатления взрыва при столкновении с препятствием.