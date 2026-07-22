Кризис горючего в РФ / © pixabay.com

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Российские власти перенаправляют поставки горючего из Сибири и наращивают импорт из Беларуси, пытаясь предотвратить дефицит в Московском регионе на фоне общенациональных перебоев.

Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, топливный кризис в той или иной степени задел все 11 часовых поясов России. С мая Украина активизировала удары по российским НПЗ, стремясь ослабить возможности военно-промышленного комплекса РФ.

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Как сообщили отраслевые источники, в начале июля производство бензина в России сократилось примерно до 65% среднего сезонного уровня потребления. В предыдущие месяцы объемы производства также не покрывали внутренний спрос.

После удара по Московскому нефтеперерабатывающему заводу в середине июня в регионе возник дефицит бензина и дизельного горючего, а на автозаправочных станциях образовались длинные очереди.

Впрочем, как отмечают региональные трейдеры и источники Reuters, к середине июля ситуацию со снабжением в Москве удалось стабилизировать.

Самая сложная ситуация, по информации агентства, сложилась во временно оккупированном Крыму. Там приостановили детские туристические программы, ввели нормирование горючего и ограничили социальную активность, в частности, сократили часы работы магазинов и кафе.

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Чтобы компенсировать потери из-за повреждений нефтеперерабатывающих заводов, в Московскую область переориентировали поставки автомобильного бензина, произведенного на Урале и Сибири. Кроме того, регион начал получать дополнительные объемы топлива из Белоруссии.

Отмечается, что Московская область ежегодно потребляет около 6 млн. тонн бензина. Для обеспечения такого спроса Россия также приступила к импорту горючего из Индии.

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что внутренний топливный рынок страны «отчасти стабилизировался», хотя в отдельных регионах ситуация, по его словам, остается сложной.

Ранее сообщалось, что в России за месяц появилось более 150 объявлений о продаже АЗС. Владельцы объясняют это финансовыми трудностями, долгами и проблемами с горючим обеспечением.

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Мы ранее информировали, что из-за жесткого дефицита горючего и бессилия Кремля россияне массово платят тысячи рублей экстрасенсам, чтобы те «колдували» на уменьшение расхода бензина.

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