Россия опрокидывает ракетные установки "Искандер" с Дальнего Востока на Запад страны — CIT

Минобороны РФ все объясняет учениями.

Российская Федерация опрокидывает оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М" из Восточного военного округа на западное направление.

Об этом сообщила расследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT) в Telegram-канале.

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Расследователи сообщают, что несколько дней назад в Twitter появилось видео, снятое на Дальнем Востоке. На кадрах опознаны по контурам ОТРК 9К720 "Искандер-М", покрытые брезентом. "За все время наблюдений мы не видели, чтобы брезентом полностью накрывали какую-нибудь другую технику, кроме этих двух машин комплекса Искандер-М", — отмечают в CIT.

Кроме того, техника была замечена 13 января на видео, которое было снято в Свердловской области. На нем прочие машины комплекса "Искандер-М" (9Т248, 9С552, 9С920-1 или 9У91), а также автопоезда с КАМАЗ-44108 и бортовыми полуприцепами. "Они используются для перевозки длинных ракет комплекса", — уточняют в CIT.

Conflict Intelligence Team

Отмечается, что по косвенной информации из открытых источников склады выехали со станции Дивизионная в Улан-Уде и со станции Биробиджан-2. "Эти соединения, имеющие на вооружении "Искандеры", входят в состав 36-й и 35-й общевойсковых армий. Ранее мы замечали движение соединений из этих армий в западном направлении. О опрокидывании 107-й ракетной бригады" к Украина" также упоминается в комментариях к одному из видео с военной техникой", — сообщают аналитики.

"В Минобороны РФ объясняет все учениями. Впрочем, мы помним, что они уже это делали в 2014 году", – говорят в CIT.

Напомним, американские СМИ опубликовали карту, на которой показали расположение войск государства-агрессора России вдоль границы с Украиной. Карта составлена на основе данных от украинских и западных чиновников, а также независимых военных и спутниковых снимков.

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