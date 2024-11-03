Октябрьский скачок цен на масло в РФ стал рекордным за последние 17 лет.

Россию охватил ценовой кризис на рынке сливочного масла, с начала года этот популярный продукт подорожал более чем на четверть из-за проблем местных производителей. Чтобы удовлетворить спрос, власти РФ экспортируют масло из ОАЭ и Турции.

Об этом сообщает The Moscow Times.

С начала года подорожание масла достигло 25,7%. При этом в осенние месяцы рост цен стал очень стремительным: в сентябре масло подорожало на 5,07%, а с 1 по 28 октября – на 6,58%.

По данным Росстата, октябрьский скачок цен стал рекордным с октября 2007 года.

Подорожание объясняется тем, что у местных производителей возникли сложности с обслуживанием импортного оборудования, а кроме того, сказываются дефицит сырья, нехватка кадров и повышение ставки Центробанка.

В конце октября несколько крупных российских заводов частично или полностью приостановили производство и отгрузку масла, среди которых компания H&N, известная под брендом “Простоквашино”.

В Минсельхозе РФ сообщили, что с 18 октября мало начали закупать в ОАЭ, а с 27 октября стартовал импорт из Турции. Также власти ведут переговоры о закупке масла в Индии и Иране.

Напомним, рост экономики России во время войны достиг своего пика. В следующем году аналитики прогнозируют государству-агрессору резкий обвал экономических показателей, несмотря на активное военное производство.

Читайте также: