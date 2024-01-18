Россия оставила пол Польши без GPS: что произошло и как это оценили эксперты

Сбои совпадают с теоретическим диапазоном действия российских систем РЭБ, расположенных в Калининградской области.
Над частью территории Польши исчез сигнал GPS и за этими сбоями в регионе Балтийского моря может стоять Россия.
Об исчезновении сигнала сообщил польский сайт Epoznan.
Карта сбоев, доступная на сайте gpsjam.org, показывает, что 17 января на большой части территории Польши были сбои в сигнале GPS. В зону отключения GPS частично попал город Познань. В то же время в районе городов Пила и Конов сигнал полностью отсутствовал.
Это не первый подобный инцидент за последние дни. Похожие проблемы фиксировались в Финляндии и Эстонии.
Руководитель сайта gpsjam.org Джон Вайзмэн заявил, что это может быть преднамеренная попытка глушения сигнала GPS или военные учения.
На сайте Cyberdefence24.pl сообщается, что сбои совпадают с теоретическим диапазоном действия российских систем РЭБ, расположенных в Калининградской области.
Хотя официальной информации о причинах сбоев GPS пока нет, эксперты подозревают, что за сбоями системы в регионе Балтийского моря может стоять Россия, сообщает польский сайт Radio Eska.
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"Раньше мы делали такие замечания в связи с российскими военными учениями. Я считаю, что это пример гибридных действий, направленных на создание неопределенности", – рассказал глава Службы военной разведки и безопасности Швеции Томас Нильссон.
С этим мнением согласился подполковник Йоаким Паасикиви – преподаватель военной стратегии Шведского университета обороны. Он сказал, что сбои могли быть "своего рода тестом", прежде чем Россия использует их в "серой зоне" или гибридной войне.
"Это может быть началом неприятной эскалации. Если бы спутники были уничтожены, это повлияло бы на значительную часть IТ-систем и экономику", – предупредил Паасикиви.
Напомним, накануне премьер Эстонии Кая Каллас предположила, что именно Россия стоит за недавней волной сбоев в работе GPS-навигации в южной части Балтийского моря. Однако, по словам Каллас, это, похоже, не было намеренно направлено на членов НАТО.
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