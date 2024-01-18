Россия оставила пол Польши без GPS: что произошло и как это оценили эксперты

Над частью территории Польши исчез сигнал GPS и за этими сбоями в регионе Балтийского моря может стоять Россия.

Об исчезновении сигнала сообщил польский сайт Epoznan.

Карта сбоев, доступная на сайте gpsjam.org, показывает, что 17 января на большой части территории Польши были сбои в сигнале GPS. В зону отключения GPS частично попал город Познань. В то же время в районе городов Пила и Конов сигнал полностью отсутствовал.

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Это не первый подобный инцидент за последние дни. Похожие проблемы фиксировались в Финляндии и Эстонии.

Руководитель сайта gpsjam.org Джон Вайзмэн заявил, что это может быть преднамеренная попытка глушения сигнала GPS или военные учения.

Карта территории Польши, на которой пропал сигнал GPS

На сайте Cyberdefence24.pl сообщается, что сбои совпадают с теоретическим диапазоном действия российских систем РЭБ, расположенных в Калининградской области.

Хотя официальной информации о причинах сбоев GPS пока нет, эксперты подозревают, что за сбоями системы в регионе Балтийского моря может стоять Россия, сообщает польский сайт Radio Eska.

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"Раньше мы делали такие замечания в связи с российскими военными учениями. Я считаю, что это пример гибридных действий, направленных на создание неопределенности", – рассказал глава Службы военной разведки и безопасности Швеции Томас Нильссон.

С этим мнением согласился подполковник Йоаким Паасикиви – преподаватель военной стратегии Шведского университета обороны. Он сказал, что сбои могли быть "своего рода тестом", прежде чем Россия использует их в "серой зоне" или гибридной войне.

"Это может быть началом неприятной эскалации. Если бы спутники были уничтожены, это повлияло бы на значительную часть IТ-систем и экономику", – предупредил Паасикиви.

Напомним, накануне премьер Эстонии Кая Каллас предположила, что именно Россия стоит за недавней волной сбоев в работе GPS-навигации в южной части Балтийского моря. Однако, по словам Каллас, это, похоже, не было намеренно направлено на членов НАТО.

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