Подвергшийся атаке московский НПЗ

Реклама

Дополнено новыми материалами

Украинская разведка получила секретные документы, подтверждающие эффективность дальнобойных ударов ВСУ. В связи с этим российское руководство начало экстренно перебрасывать системы ПВО в Москву и к Керченскому мосту.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский по итогам доклада руководителя ГУР Минобороны Олега Иващенко.

Россия выводит ПВО из регионов

Разведке удалось получить внутренние документы РФ, содержащие реальную оценку последствий украинских «санкций» с долгосрочными последствиями. Также в них зафиксированы меры, которые российское руководство принимает в ответ на сложившуюся ситуацию.

Реклама

«Одной из таких мер является передислокация систем ПВО из российских регионов в Москву и к Керченскому мосту. Фактически именно эти два периметра россияне получили приказ защищать за счет ослабления других направлений на своей территории и на временно оккупированной территории Украины. Сделаем выводы», — заинтриговал Зеленский.

Результаты последних ударов ВСУ по России

Кроме того, разведка сообщила о ряде недавних успешных ударов по территории оккупантов. В частности, среди наиболее значимых результатов — уничтожение более 60 тыс. т боеприпасов на арсенале Балтийского флота вблизи Петербурга.

Кроме того, анализ, проведенный военной разведкой, подтвердил достижение необходимых целей из перечня российских военных производств. Силы обороны Украины нанесли точные удары по российским предприятиям, производящим радиоэлектронику и другие критически важные компоненты для обеспечения армии РФ.

Украина готовит ответные меры в связи с затягиванием войны со стороны России

Зеленский заслушал отдельный доклад о состоянии российского производства ракет и стратегической военной авиации.

Реклама

«Мы готовим новые, вполне справедливые меры в ответ на затягивание Россией войны и удары по территории Украины. Важно, чтобы как можно больше россиян осознали, что войну затягивает именно отказ российского руководства от дипломатии. Украина выдвинула содержательные дипломатические предложения», — подчеркнул президент.

Отметим, что Кремль признал эскалацию дальнобойных ударов Украины по энергетической инфраструктуре РФ, в частности по Московскому НПЗ, но преуменьшает их влияние. Президент России Владимир Путин заявил, что эти массовые атаки дронов направлены на дестабилизацию общества и отвлечение внимания от фронта, а также попытался обвинить в их организации Запад. По данным аналитиков, диктатор пытается успокоить общество и заглушить критику из-за неспособности ПВО защитить критически важные объекты.

В то же время в России возник дефицит топлива и ввели ограничения на бензин во многих регионах. Чиновники объясняют эти проблемы мерами правительства и мировой волатильностью цен на нефть, умалчивая о прямом влиянии украинских ударов.

Новости партнеров