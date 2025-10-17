Россия осудила 15 пленных "айдаровцев": за что и на сколько

Заседание суда в России по пленным бойцам батальона «Айдар»

Реклама

Южный окружной военный суд в российском Ростове-на-Дону вынес приговор 15 украинским военнопленным из батальона «Айдар», приговорив их к лишению свободы на сроки от 15 до 21 года в колонии строгого режима.

Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на пресс-службу суда.

Украинцев обвинили по статьям об «участии в деятельности террористической организации», «насильственном захвате власти» и «прохождении обучения с террористической целью» — в разных сочетаниях.

Реклама

Обвинение против всех осужденных базировалось исключительно на факте их службы в батальоне «Айдар». Никаких конкретных военных преступлений суд не установил. При этом «преступной» признавали не только деятельность военнослужащих, но и работу водителей и медиков, поскольку, по формулировке обвинения, «оказание медицинской помощи военнослужащим обеспечивало боеспособность подразделения и его боевую готовность к выполнению поставленных задач».

Судья Кирилл Кривцов вынес следующие приговоры:

Дмитрий Федченко — 15 лет колонии строгого режима;

Андрей Шолик, Виталий Крохалев и Вячеслав Байдюк — по 16 лет;

Владимир Макаренко и Игорь Гайоха — по 18 лет;

Николай Чуприн, Тарас Радченко, Семен Забайрачный, Сергей Никитюк, Александр Таранец и Владислав Ермолинский — по 20 лет;

Виталий Грузинов, Роман Недоступ и Сергей Калинченко — по 21 году колонии строгого режима.

В деле также фигурировали две женщины — медики Лилия Прутян и Марина Мищенко, которые уже вернулись в Украину в рамках обмена пленными. Их обвинения выделили в отдельное производство, однако дальнейшая судьба этого дела пока неизвестна.

Отдельно рассматривается производство в отношении Евгения Пятигорца — прокуратура пока не объявляла ему срок наказания.

Реклама

Отмечается, что во время процесса украинские военнопленные заявляли о пытках, которым подверглись во время следствия на оккупированной территории Донецкой области. В октябре 2024 года суд полностью закрыл слушания от общественности и журналистов, сославшись на «широкий резонанс» и «угрозы участникам процесса».

Напомним, летом суд в Ростове-на-Дону приговорил двух украинских военнопленных — Ивана Перепелицу и Александра Матвийчука — к 20 и 13 годам лишения свободы. Обоих обвинили по «террористическим» статьям.