Россия освободила американца Стивена Хаббарда, который заявлял о пытках в плену: что о нем известно

Стивен Габбард / © The Moscow Times

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Россия освободила гражданина США Стивена Хаббарда, которого российские военные похитили в Изюме на Харьковщине. Ранее его приговорили к шести годам и десяти месяцам колонии по обвинению в наемничестве, которое американская сторона считает неправомерным.

Об освобождении 21 октября объявил Владимир Путин во время встречи со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом в Санкт-Петербурге, сообщают российские пропагандистские СМИ.

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Кто такой Стивен Хаббард и как он оказался в российском плену

74-летний Стивен Хаббард — бывший преподаватель английского языка из американского штата Мичиган. По данным Reuters, он служил в Военно-воздушных силах США и Национальной гвардии, около 25 лет жил и преподавал в Японии, а затем переехал на Кипр. В 2014 году мужчина поселился в Изюме Харьковской области вместе со своей украинской женой.

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В апреле 2022 года после захвата города русскими войсками Хаббард оказался в плену. Как сообщает Reuters, российская сторона обвинила его в «наемничестве» и участии в боевых действиях на стороне Украины.

«Русские солдаты силой забрали меня из дома», — утверждал Хаббард, по словам его адвокатов, добавляя, что он не участвовал в боевых действиях.

В октябре 2024 года российский суд приговорил американца к шести годам и десяти месяцам колонии. В начале 2025 года Государственный департамент США признал его «неправомерно задержанным». Об этом сообщали Reuters и Associated Press.

В июне 2025 года стало известно, что Хаббард находился в исправительной колонии в Мордовии. По данным The New York Times, на которые ссылалось издание The Daily Beast, находившиеся с ним в плену украинские военные рассказывали о жестоком обращении с пожилым американцем.

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«Его били, заставляли стоять целый день, почти не кормили и не оказывали медицинскую помощь», — рассказывали освобожденные пленники, передает The New York Times.

По их свидетельству, жестокое обращение могло быть связано с гражданством США, а сами пленные опасались за жизнь Хаббарда.

Как Трамп добивался освобождения Стивена Хаббарда

Путин назвал освобождение Хаббарда «жестом доброй воли». Спецпосланник президента США Стив Уиткофф поблагодарил российского лидера за возвращение американца в семью, сообщает Reuters.

«Благодаря вам он возвращается домой, в свою семью», — заявил Уиткофф.

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Накануне Дональд Трамп сообщил журналистам в Белом доме, что лично просил Путина освободить Хаббарда. Американский президент также подчеркнул, что стремится вернуть соотечественника домой и призвал следить за развитием событий в ближайшие дни.

«Я разговаривал с президентом Путиным о Хаббарде. Мы долго общались. Я попросил Путина освободить его. Посмотрим, что будет», — сказал Трамп.

После объявления об освобождении президент США заявил, что Вашингтон не был обязан ничего давать России за это. Он также подчеркнул, что освобождение Хаббарда должно было состояться еще при администрации Джо Байдена, которую обвинил в безрезультатности переговоров с Кремлем.

«Это важное освобождение должно было состояться еще давно при администрации Байдена, которая не достигла никаких результатов в переговорах с Кремлем», — говорится в заявлении Трампа.

Российские пропагандистские медиа сообщили, что Хаббарда освободили по гуманитарным соображениям. Решение было объявлено во время визита американского представителя в Санкт-Петербург на фоне дипломатических контактов между Вашингтоном и Москвой.

Встреча Стива Уиткоффа с Путиным — последние новости

Напомним, встреча спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа с Владимиром Путиным состоялась в Санкт-Петербурге на фоне дипломатических контактов между Вашингтоном и Москвой по поводу завершения войны в Украине.

В преддверии переговоров в Кремле заявляли, что Россия якобы стремится не к временному перемирию, а к полному завершению войны. После встречи Уиткофф сообщил о прогрессе в переговорах и заявил, что стороны приблизились к возможным договоренностям.

Отдельной темой переговоров стало возобновление экономического сотрудничества между США и Россией. Путин заявил о заинтересованности Москвы в сотрудничестве с американскими компаниями, в частности в энергетической сфере, и упомянул возможность поставки в США российского дизельного горючего и удобрений.

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