Россия освободила экс-сотрудника посольства США Марка Фогеля: что известно о его заключении

Советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц заявил, что Фогеля освободили в рамках обмена.

Россия освободила экс-сотрудника посольства США Марка Фогеля, которого приговорили к 14 годам тюрьмы за якобы "контрабанду наркотиков".

Об этом стало известно из заявления Белого дома, на которое сослался советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц.

Уолтц сказал, что Фогеля обменяли, однако на кого именно, не уточнил.

"Сегодня президент Дональд Трамп и его специальный посланник Стив Виткофф могут объявить, что господин Виткофф покидает воздушное пространство России вместе с Марком Фогелем, американцем, удерживаемым Россией", — заявил Волтц.

Советник президента США назвал это "добрым знаком" на пути к завершению конфликта в Украине.

Фогеля удалось освободить благодаря соглашению с Кремлем, в котором принимал участие спецпосланник Трампа на Ближнем Востоке Стив Виткофф. По сообщению СМИ, в частности The New York Times, Фогеля вывезли из России на самолете, принадлежащему Виткоффу.

Утром 11 февраля мониторинги фиксировали его прибытие в Москву.

Однако неизвестно, встречался ли с кем-либо из российских чиновников Виткофф во время пребывания в столице РФ.

Россия уволила эксработника посольства США Марка Фогеля Фото: Бабель

Кто такой Марк Фогель и за что РФ его осудила

Учитель и бывший сотрудник посольства США в России Марк Фогель был арестован в августе 2021 года по обвинению в ввозе медицинской марихуаны. Его задержали во время досмотра в московском аэропорту.

В июне 2022-го Фогеля приговорили к 14 годам лишения свободы.

Сам Фогель говорил, что его арестовали за провоз медицинской марихуаны, которую ему назначил врач.

В декабре 2024 года Госдепартамент США признал Фогеля "несправедливо задержанным", что открыло дополнительные дипломатические возможности для его освобождения.

Ранее Фогеля не отнесли к обменам заключенными между США и Россией, что вызвало разочарование в его семье и общественности.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.