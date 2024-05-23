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Россия отделяется от оккупированных территорий Донбасса "пограничной полосой"

Россия отделяется от оккупированных территорий Донбасса "пограничной полосой"

Россия отделяется от оккупированных территорий Донбасса "пограничной полосой"

Россия установила специальную приграничную зону на границе с оккупированными территориями Донбасса / Фото: Telegram / Подъем

Приближаться на расстояние 100 метров к "границе" разрешат только после сообщения ФСБ.

На границе Ростовской области РФ с так называемыми "ДНР" и "ЛНР" установили особую пятикилометровую зону со специальным правовым режимом, аналогичным пограничному.

Об этом сообщает The Moscow Times со ссылкой на губернатора российского региона Василия Голубева.

В специальной зоне можно будет находиться только при наличии документов, удостоверяющих личность. Кроме того, приближаться на расстояние 100 метров к "границе" разрешат только после сообщения ФСБ.

Такие меры, по словам российского губернатора, предпринимаются для того, чтобы оградить область от проникновения "террористов, экстремистов и их пособников", а также незаконного перемещения оружия и боеприпасов на территорию региона.

Власти Ростовской области заявили, что для эвакуации жителей пограничной особой зоны оснований нет. На территории вводится специальный режим въезда, выезда и временного пребывания, но люди там продолжат жить.

Протяженность границы Ростовской области с временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей Украины составляет более 600 км.

Напомним, российские пограничники убрали из пограничной с Эстонией реки Нарва буи, маркирующие судоходное русло. Эстония ждет объяснений на этот счет.

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