Россия отделяется от оккупированных территорий Донбасса "пограничной полосой"

Приближаться на расстояние 100 метров к "границе" разрешат только после сообщения ФСБ.

На границе Ростовской области РФ с так называемыми "ДНР" и "ЛНР" установили особую пятикилометровую зону со специальным правовым режимом, аналогичным пограничному.

Об этом сообщает The Moscow Times со ссылкой на губернатора российского региона Василия Голубева.

В специальной зоне можно будет находиться только при наличии документов, удостоверяющих личность. Кроме того, приближаться на расстояние 100 метров к "границе" разрешат только после сообщения ФСБ.

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Такие меры, по словам российского губернатора, предпринимаются для того, чтобы оградить область от проникновения "террористов, экстремистов и их пособников", а также незаконного перемещения оружия и боеприпасов на территорию региона.

Власти Ростовской области заявили, что для эвакуации жителей пограничной особой зоны оснований нет. На территории вводится специальный режим въезда, выезда и временного пребывания, но люди там продолжат жить.

Протяженность границы Ростовской области с временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей Украины составляет более 600 км.

Напомним, российские пограничники убрали из пограничной с Эстонией реки Нарва буи, маркирующие судоходное русло. Эстония ждет объяснений на этот счет.

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