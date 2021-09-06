Россия отказала в допросе террориста Гиркина и его приспешников в деле о сбитом "Боинге" над Донбассом

Россия отказала в допросе террориста Гиркина и его приспешников в деле о сбитом "Боинге" над Донбассом

Приговор суда в Гааге в отношении россиян, причастных к катастрофе рейса MH17, планируют вынести до конца следующего года.

Власти Российской Федерации отказала в допросе своих граждан во время судебного процесса в Окружном суде в Гааге (Нидерланды) по делу о катастрофе лайнера Boeing рейса MH17 над Донбассом. Трех россиян, среди которых сотрудник ФСБ в отставке Игорь (Стрелков) Гиркин, обвиняют в причастности к его сбитию летом 2014 ракетой российского ЗРК "Бук".

Об этом в понедельник, 6 сентября, сообщило нидерландское издание De Telegraaf.

На слушаниях, которые начались в этот день, председательствующий судья Хендрик Стейнхейс заявил, что никто из обвиняемых на суд не явился, а российские власти не предоставили разрешения на допрос своих граждан. Всего обвинение предъявлено трем россиянам — отставному сотруднику ФСБ Игорю (Стрелкову) Гиркину, отставному сотруднику ГРУ Сергею Дубинскому и отставному российскому офицеру Олегу Пулатову.

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Также в этом преступления обвиняют гражданина Украины, командующего подразделением разведки террористов "ДНР" Леонида Харченко, место пребывания которого украинским властям сейчас неизвестно.

Несмотря на то, что подсудимые не явились, председательствующий на суде Хендрик Стейнхейс спрогнозировал, что приговор по этому делу может быть вынесен до конца следующего года.

Нидерландская прокуратура выступит с обвинительным актом в ноябре-декабре текущего года. Затем в марте 2022-го у защиты будет месяц на выступления, после чего в публичной части процесса сделают паузу. В начале лета 2022 начнутся финальные слушания.

Приговор могут вынести 22 сентября 2022 года, резервными датами определены 17 ноября и 15 декабря.

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