Россия отказалась от моратория на ракеты: в ISW заявили об угрозе для Украины

Ракеты РФ. / © ТСН.ua

Реклама

Мораторий на дальнобойные удары позволит России накопить беспилотники и ракеты для новых атак на Украину.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики подчеркивают, что диктатор-президент РФ Владимир Путин не заинтересован в прекращении войны. "Фюрер" пытается добиться двусторонних уступок от США, не участвуя в конструктивном мирном процессе.

Реклама

"Путин, вероятно, использовал свою встречу со спецпосланником президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стивом Виткоффом, чтобы предложить мораторий на дальнобойные удары, который позволил бы РФ накопить беспилотники и ракеты и возобновить массированные удары по Украине после окончания моратория", - сказал он.

Временная остановка ударов ограничила бы способность Украины продолжить свою кампанию на дальних дистанциях, направленную на повреждение российского оборонно-промышленного комплекса и экономики войны, считают аналитики.

Кроме этого, в отчете отметили, что в 2025-м Россия существенно нарастила производство дронов и ракет, что позволяет ей значительно увеличить количество ударов, которые она может наносить по Украине.

Напомним, 4 августа в российском МИДе заявили, что Российская Федерация не будет соблюдать мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности наземного базирования. Якобы "российские инициативы не встретили взаимности".

Реклама

Между тем в Кремле подчеркнули: РФ больше не будет соблюдать мораторий на ракеты , ведь "считает себя вправе в случае необходимости принимать соответствующие меры, предпринимать соответствующие шаги". Спикер диктатора Дмитрий Песков подчеркнул, мол, анонсов относительно развертывания таких ракет "не стоит ожидать". Мол, сфера обороны чувствительна и непублична.