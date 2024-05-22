Отказалась ли Россия от плана границ в Балтийском море: в Bloomberg проанализировали ситуацию

Предложение Минобороны России изменить границу Балтийского моря и территориальные воды страны наряду с конкурентами НАТО, вызвавшим резкий ответ со стороны Литвы и Финляндии, удалили с правительственного сайта без объяснения причин.

Ситуацию анализирует Bloomberg.

Напомним, что в документе говорилось, что Минобороны РФ хочет скорректировать координаты точек, по которым оно рассчитывает территориальные воды России, и ссылалось на документ 1985 года, принятый СССР, чтобы обосновать это предложение.

Однако 22 мая на сайте ведомства появилось сообщение о том, что проект был удалён.

"Перед этим медиа в РФ распространили заявление неназванного "военно-дипломатического источника", который отрицал, что у Москвы есть какие-то планы по пересмотру государственной границы на Балтике или своих территориальных вод. Они не объяснили, почему этот документ был опубликован", – говорится в материале .

Позже спикер Кремля Дмитрий Песков возразил какие-либо политические намерения, хотя и не открестился от документа и заявил, что Россия обязана принять "соответствующие меры" для обеспечения своей безопасности.

"Россия пытается посеять страх, неуверенность и сомнения в своих намерениях в Балтийском море. Это очевидная эскалация, направленная против НАТО и ЕС, и на нее должен быть дан соответствующий жесткий ответ", – сказал глава МИД Литвы Габриэлиус Ландсбергис.

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что Конвенция Организации Объединенных Наций по морскому праву регулирует, как прибрежные государства определяют свои морские территории, и Россия должна придерживаться хартии как страна-подписант.

"Сеять путаницу – это часть гибридного влияния. Финляндия не даст себя запутать", – сказала она.

Позже Валтонен, выступая перед СМИ, заявила, что ее страна будет исходить из того, что это рутинная проверка координат, которую позволяет устав ООН. Она сказала, что Финляндия продолжит "следить за ситуацией и будет пытаться официально выяснить, о чем идет речь", но "пока нет оснований для спекуляций".

Напомним, с сайта российского правительства действительно исчез законопроект Министерства обороны об одностороннем изменении ее границ с Финляндией, Эстонией и Литвой в Балтийском море.

В то же время главнокомандующий ВС Швеции предположил, как именно Путин хочет контролировать Балтийское море.

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